Spielhallen-Flut: Stadt Nürnberg ist weiter machtlos

144 Glückstempel bleiben bestehen - Staatsvertrag ohne Wirkung - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Der Jubel war groß: Als vor fünf Jahren der neue Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland in Kraft trat, hofften die Städte, endlich gegen die hohe Zahl der Spielhallen vorgehen zu können. Die Realität in Nürnberg sieht anders aus.

Viel Geld wird täglich in Spielautomaten vernichtet: Die Kommunen hatten anfangs auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag gehofft. Jetzt sind sie ernüchtert. Kaum eine Halle muss schließen. © Ole Spata/dpa



Nürnberg gilt als eine der deutschen Kommunen mit dem dichtesten Spielhallen-Netz. 144 Glückstempel gibt es laut Ordnungsamt, sie betreiben rund 1400 Geldspielgeräte. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ging Robert Pollack, Vize-Chef des Ordnungsamts, Mitte 2012 noch davon aus, in Nürnberg könnten mittelfristig 60 bis 70 Prozent der Spielhallen geschlossen werden. Denn das neue Gesetz sieht unter anderem vor, dass zwischen zwei Spielhallen mindestens 250 Meter (500 Meter für neue Hallen seit August) Abstand herrschen müssen, auch Mehrfachspielhallen sollten deutlich zurückgedrängt werden.

Berufsfreiheit schlägt Staatsvertrag

Von den hochfliegenden Plänen ist nicht viel übrig geblieben. Auf eine Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion muss das Ordnungsamt nun einräumen, dass sich an der Zahl der Spielhallen in Nürnberg eigentlich gar nichts verändern werde. Alle Spielhallen-Betreiber machen von der Möglichkeit Gebrauch, Ausnahmegenehmigungen bis zum 30. Juni 2021 zu beantragen.

Sie berufen sich dabei einerseits auf eine "Vermeidung unbilliger Härten", wie es der Staatsvertrag durchaus vorsieht. Andererseits pochen sie auch auf den Vertrauensschutz, dass ihre gewerbe- und baurechtliche Betriebserlaubnis weiter gelten und zudem ihre Investitionen (einschließlich abgeschlossener Miet- oder Pachtverträge) Bestand haben. Außerdem berufen sie sich auf das Grundrecht der Berufsfreiheit.

Kein Spielhallensterben

Auflage für jede Befreiung ist laut Ordnungsamt, dass sich die Betriebe durch eine unabhängige Prüforganisation zertifizieren und alle zwei Jahre unangekündigt auditieren lassen. Die Aufsichtsbehörde geht nach den bisher bearbeiteten Anträgen davon aus, dass "fast alle Spielhallen, die eine Befreiung wegen besonderer Härte beantragt haben, diese bis Mitte 2021 und mit der Auflage einer Zertifizierung erhalten".

Damit kommt es so, wie es die bayerischen Kommunen bereits im Frühjahr beklagt und auch in einem Brief an Innenminister Joachim Herrmann zum Ausdruck gebracht hatten. Dass nämlich die Ausführungsbestimmungen aus dem bayerischen Innenministerium den Betreibern der Spielhallen die Möglichkeit einräumen, eine Schließung zu umgehen. Von einem Spielhallensterben kann also keine Rede mehr sein.

Andreas Franke Leiter der Lokalredaktion E-Mail