Spielwarenmesse: Diese Promis waren zu Besuch

NÜRNBERG - Die Spielwarenmesse, die am 30. Januar zum 70. Mal ihre Pforten öffnet, hat im Laufe der Jahre schon viel Prominenz gesehen: kleiner Streifzug durch unser Bildarchiv.

Eine Tasche in Form eines rosa Pudel hatte es 2009 in die Endausscheidung des Neuheitenpreises der Spielwarenmesse geschafft: Kanzlerin Angela Merkel, Horst Seehofer - damals bayerischer Ministerpräsident - und Nürnbergs OB Ulrich Maly nahmen das kuriose Stück in Augenschein. © Roland Fengler



Das Politiker-Dasein ist oft alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, Termine, die richtig gute Laune machen, sind im Alltag der Volksvertreter rar gesät. Beim Besuch der Spielwarenmesse haben sich viele allerdings regelmäßig amüsiert wie Bolle. So etwa der legendäre Wirtschaftsminister Ludwig Erhard: Der gebürtige Fürther, seines Zeichens einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft und Weichensteller des deutschen Wirtschaftswunders, war ein treuer Besucher - und offenbar immer interessiert an Neuem.

Da sich im Spielzeug auch das wahre Leben spiegelt, gehören technische Produkte seit jeher zum Angebot der Schau. "Es wird wohl immer komplizierter, Kind zu sein", soll Erhard bei seinem ersten Rundgang bemerkt haben. Er selbst fand an solchem Spielzeug freilich durchaus Gefallen, wie unser Schwarzweißbild aus dem Jahr 1958 zeigt: Damals ließ der Politiker das Modell eines Sputniks kreisen, beobachtet vom sichtlich beeindruckten Ministerpräsidenten Hanns Seidel. Nur wenige Monate zuvor hatte die Sowjetunion den Satelliten Sputnik 1 erfolgreich auf eine Erdumlaufbahn geschickt und damit die Amerikaner geschockt.

Sicherheitsabstand? Ach, nö

Zwei richtige Alphatiere trafen 2001 aufeinander: Gerhard Schröder, damals Kanzler, und Edmund Stoiber, seinerzeit Ministerpräsident. Ein denkwürdiger "Gipfel" der beiden Granden, bei dem der SPD-Mann punktete: Schröder, der bei der Eröffnung der Messe nach Stoiber sprach, lief rhetorisch zur Höchstform auf. Beim Fototermin mit einem riesigen Plüsch-Eisbären strahlte auch CSU-Mann Stoiber wieder. Lächeln ist ja bekanntlich die eleganteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen.

Beim Messerundgang mit der Presse zeigte sich Schröder übrigens deutlich volksnäher als Stoiber: Ein mehrere Meter langer Sicherheitsabstand zum Tross der Journalisten wie bei Stoiber - seine Bodyguards passten auf wie die Schießhunde, dass ihm ja keiner zu nahe kam - war Schröders Sache nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Weltleitschau ebenfalls einmal einen Besuch abgestattet. Das war 2009. Und Spaß hatte auch sie, wie Fotos belegen.

Die Messe zog allerdings nicht nur Polit-Prominenz an. Auch bekannte Gesichter aus dem Sport waren in Nürnberg zu sehen - wo sie meist für Hersteller und/oder in eigener Sache die Werbetrommel rührten. 1984 adelte Star-Kicker Karl-Heinz Rummenigge Fußbälle mit seinem Servus, 30 Jahre später präsentierte Torwart-Legende Sepp Maier ein Schuco-Modell des Reisebusses der Weltmeister-Elf von 1954, um nur zwei zu nennen. Auch der Modedesigner Rudolph Moshammer (natürlich mit seiner Daisy) und der Komiker Otto haben schon Dienst geschoben auf der Schau. Mal sehen, wer sich diesmal blicken lässt...

