Spitzengehälter: Das verdienen städtische Manager

Der Top-Verdiener erhält mehr als eine halbe Million Euro im Jahr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Verdienen die Vorstände der städtischen Töchter zu viel? Titus Schüller, Stadtrat der Linken Liste, der die Neiddebatte losgetreten hat, meint "Ja". Kämmerer Harald Riedel sagt "Nein".

Die Gehälter der städtischen Manager in Nürnberg sorgen für Diskussionen. Foto: Andrea Warnecke (dpa)



In Nürnberg werden die Gehälter im Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg veröffentlicht. "Es ist alles transparent. Die Vorstände und Geschäftsführer verdienen im bundesweiten Vergleich nicht zu viel. Wir achten darauf und berücksichtigen die jeweilige Branche", sagt Riedel.

An der Spitze steht Josef Hasler. Der Vorstandsvorsitzende von Städtischen Werken, VAG und N-Ergie erhielt 2015 552.800 Euro im Jahr, 8500 Euro mehr als noch 2014. An zweiter Stelle rangiert mit 442.000 Euro Karl-Heinz Pöverlein, Vorstand der StWN, VAG und N-Ergie. N-Ergie-Vorstand Thomas Unnerstall bekam 432.600 Euro, das waren 3700 Euro weniger als 2014 und VAG-Vorstand Tim Dahlmann-Resing erhielt 255.100 Euro. Es sind alles Brutto-Beträge wohlgemerkt.

"Dass insgesamt über 3,3 Millionen Euro für die elf Männer in den Geschäftsführungen aufgebracht werden, steht in keinem Verhältnis zur sonstigen Bezahlung bei der Stadt Nürnberg und ihren Töchtern. So verdient Manager Josef Hasler in drei Jahren so viel wie eine Erzieherin in ihrem ganzen Berufsleben und mehr als dreimal so viel wie der gewählte Oberbürgermeister Ulrich Maly", stellt Schüller fest.

Wenn Entscheidungsträger in einer Stadt so weit von den Normalbürgern und deren Lebensrealität entfernt verdienen, sei das nicht in Ordnung.

Schüller fordert, dass die Bezüge der städtischen Manager nicht höher als das Jahresgehalt des OB, das 159.000 Euro beträgt, liegen. Riedel hält dem entgegen, dass die Manager-Gehälter in Nürnberg im Mittelfeld in Deutschland liegen: "Sie sind im Vergleich zur Unternehmensgröße, zur persönlichen Führungsleistung und zu den wirtschaftlichen Daten nicht zu hoch. Wir sind mit der Leistungsfähigkeit unserer Vorstände sehr zufrieden." Es würde eine sehr gute Arbeit geleistet. Die Manager-Gehälter der städtischen Töchter würden mit denen von anderen Städten verglichen, um "Ausreißer" zu verhindern, meint der Kämmerer. Der Gehälter-Vergleich werde von der Universität Leipzig wissenschaftlich betreut.

Die Manager-Gehälter steigen in Nürnberg nicht regelmäßig an. In der Regel werden sie nach fünf Jahren neu verhandelt. "Nur wenige haben einen Automatismus vereinbart", sagt Riedel. Auch bei der Altersversorgung habe man in den letzten Jahren Abstriche gemacht.

Die Gehälter der anderen Manager: 265.000 Euro erhielt 2015 Michael Richarz, inzwischen ehemaliger VAG-Vorstand, die beiden Messegeschäftsführer Peter Ottmann und Roland Fleck bekamen jeder 250.000 Euro, Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe erhielt 225.000 Euro, Frank Thyroff von der Wbg 199.700 Euro, sein Kollege Ralf Schekira 200 Euro weniger, Alfred Estelmann, Vorsitzender des Klinikums, 270.000 Euro.

André Fischer