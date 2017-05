"Sport für Nichtsportler": Jugger-Meisterschaft in Nürnberg

NÜRNBERG - Sie schlagen ihre Gegner mit Schaumstoff-umwickelten Stäben ab und versuchen, den Spielball, einen nachgebildeten Hundeschädel, ins Tor zu bringen: Die Sportart "Jugger" ist ein buntes und lautes Spektakel. Noch bis Sonntag kann man es an der Sportanlage Marienberg erleben: Dort richtet das städtische Jugendamt die 4. Deutsche Kinder- und Jugendmeisterschaft aus.

Am Wochenende findet in Nürnberg die vierte Deutsche Jugger-Meisterschaft für Kinder und Jugendliche statt. © Horst Linke



Aus ganz Deutschland sind die Mannschaften angereist: "Wir haben Teams aus Halle, Rothenburg an der Fulda, Bonn, Bad Hersfeld, Alzenau und natürlich Nürnberg da", sagt Frank Dietze. Er ist Erzieher im Kinder- und Jugendhaus "Treffpunkt Mikado" im Stadtwesten, das die Meisterschaft in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Nürnberg und weiteren städtischen Kinder- und Jugendhäusern organisiert hat. Etwa 270 Spieler und rund 60 Betreuer sind an diesem Wochenende zu Gast an der Sportanlage Marienberg-Eichenkreuz und spielen Jugger.

Erfunden hat die Sportart der Regisseur David Webb Peoples in den 1980er Jahren für seinen Spielfilm "Die Jugger – Kampf der Besten". Über Berlin breitete Hamburg breitete sie sich weiter aus; vor zehn Jahren hat auch die Offene Jugendarbeit in der Stadt Jugger für sich entdeckt.

Bei dem Mannschaftsspiel treten fünf Spieler pro Team gegeneinander an. Die Spielgeräte heißen "Pompfen" und sind mit Schaumstoff umwickelte Stäbe in unterschiedlichen Längen sowie eine lange Kette. Vier Spieler jedes Teams sind mit diesen Pompfen ausgerüstet, der fünfte ist der Läufer.

Während dieser probiert, den Spielball Jugg – einen nachgebildeten Hundeschädel – ins Tor des Gegners zu bugsieren, versuchen seine Mitspieler, die andere Mannschaft mit den Pompfen zu treffen. Wer von dem Stab erwischt wird, muss für einige Sekunden auf dem Boden knien und darf erst nach Ablauf der First wieder mitmischen. Nach einem Tor gehen die Teams in ihre Ausgangspositionen zurück und ein neuer Satz beginnt.

Frank Dietze ist vor zehn Jahren auf Jugger aufmerksam geworden und war sofort fasziniert. "Wir haben 2007 dann einen Workshop gemacht und spielen in Nürnberg nun schon seit zehn Jahren Jugger."

Der Erzieher ist aus mehreren Gründen begeistert von dem Spiel: "Das ist ein Sport für Nichtsportler", sagt er. Auch Jugendliche, die sich in der Schule vor dem Sportunterricht drücken, spielten gerne Jugger. Weil jeder mitmachen könne, stärke dies auch das Gemeinschaftsgefühl.

Jugger lebt vom Fair Play

"Und Jugger lebt vom Fair Play: Der Schiedsrichter kann nicht alles sehen und die Jugendlichen merken schnell, dass es ohne nicht funktioniert." Auch wenn der Sport wegen des Geschreis und den langen Pompfen auf den ersten Blick etwas martialisch wirkt, sei er ungefährlich: Das Spiel vermeide jeden Vollkontakt und es sei harmloser als etwa Handball, sagt Dietze.

Diese Wildheit war es auch, die Melike und ihre Freundin Zeynep anfangs etwas abgeschreckt hat. Doch nachdem sie das Juggerspielen einmal im Jugendtreff "Linie 6" ausprobiert haben, sind die beiden 15-Jährigen voll dabei. "Es schaut vielleicht ein bisschen gefährlich aus, macht aber viel Spaß", sagt Melike. "Und man muss nicht nur den Körper einsetzen, sondern braucht auch Köpfchen, um alle Mitspieler ständig im Blick zu haben."

Am Sonntag finden an der Sportanlage in der Marienbergstraße 104 von 10 bis 17 Uhr die Finalspiele statt. Der Eintritt ist frei.

