Sportjournalist Ruf: "Bundesliga ist maximal langweilig"

NÜRNBERG - Der Profifußball befindet sich im "Fieberwahn", findet Christoph Ruf. In seinem gleichnamigen neuen Buch warnt der Sportjournalist davor, dass die Branche die Fans vergraulen könnte, wenn im Zuge der Kommerzialisierung Tickets immer teurer, Spieltage weiter zerstückelt und Traditionsklubs von reichen Investoren übernommen würden.

Wird es in der Bundesliga immer langweiliger? © Sebastian Kahnert/dpa



Zumindest die letztgenannte Entwicklung verhindert in Deutschland - von Ausnahmen abgesehen - bisher die sogenannte 50+1-Regel, die besagt, dass die Vereine im Besitz der Stimmenmehrheit sein müssen. Die NZ hat mit Ruf, der auf Einladung der Akademie für Fußball-Kultur am 11. April in der Villa Leon (Philipp-Koerber-Weg 1, 19 Uhr) zu Gast ist, vorab gesprochen.

NZ: Herr Ruf, "Fieberwahn" heißt Ihr neues Buch. Um im Bild zu bleiben - ist die Temperatur durch die jüngste Entscheidung der Klubs aus Bundesliga und Zweiter Liga für die Beibehaltung der 50+1-Regel wieder etwas gesunken?

Christoph Ruf: Zumindest ist das Thermometer zum Anhalten gekommen. Ich begrüße das total. Wobei ich den Eindruck hatte, dass von DFL-Seite (der für den Profibereich zuständige Ligaverband, Anm. d. Red.) die Temperatur dann doch nochmals zum Kochen gebracht werden sollte, denn eigentlich ist das ja eine Entscheidung, die gar nicht gefällt werden musste. Eigentlich gilt 50+1. Und dann hat man die Diskussion eröffnet, mit dem Ziel, die Regel aufzuweichen. Und ich fand es ein starkes Zeichen, dass sich die Mehrheit dagegen ausgesprochen hat.

NZ: Der Club, den Sie auch als Journalist verfolgen, hat sich enthalten.

Ruf: Nach allem, was ich von Club-Offiziellen gehört habe, sieht man keinen Handlungsbedarf, 50+1 aufzuweichen oder gar abzuschaffen. Warum man sich dann nur enthält, statt sich den anderen 18 anzuschließen, verstehe ich dann allerdings nicht so ganz.

NZ: St.-Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig war der Wortführer der 50+1-Gegner. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach der Entscheidung gesagt, dass ein mittelmäßiger Zweitligist ohne internationales Renommee wie der FC St. Pauli hier nicht so dominant sein könne. Zeigt eine solche Aussage nicht exemplarisch den Riss in der Fußball-Welt, die Spaltung in Große und Kleine?

Ruf: Die Aussage war unverschämt. St. Pauli hat in einer demokratischen Abstimmung die Mehrheit gekriegt, und jetzt so zu tun, als ob die nichts zu melden hätten, ist schon einigermaßen dreist.

NZ: Rummenigge verwies darauf, dass Investoren Vereine enorm voranbringen könnten und nannte als Beispiel Manchester City. Was ist denn aus Ihrer Sicht so schlimm an den Investoren?

Ruf: Da hat er vollkommen recht. Manchester City war vorher ein Mittelklasseverein, und gerade dominiert das Team die Liga nach Belieben. Das ist ein Zielkonflikt. Wenn man sportlichen Erfolg um jeden Preis will, dann kann man dank eines Investors in anderen Dimensionen finanziell unterwegs sein und sich Topspieler holen. Man muss dann aber so ehrlich sein, zuzugeben, was man preisgibt. Ich kenne ManCity-Fans, die sagen, das ist nicht mehr mein Verein. Die können sich die Ticketpreise nicht mehr leisten und sich mit der Vereinspolitik nicht mehr identifizieren. Dafür gewinnt man solvente Fans aus Japan oder den USA, die zu den Spielen kommen, aber seine ureigenen Anhänger vergrault man. Aber klar, man kann sportlichen Erfolg erhöhen, wenn der Investor kein Vollidiot ist.

"Das kann RB Leipzig nicht vorweisen"

NZ: Hasan Ismaik, der beim TSV 1860 München für Chaos sorgte, spielt eine große Rolle in Ihrem Buch.

Ruf: Ismaik hat sich wohl massiv getäuscht, was Finanzkraft und Wirtschaftsmacht bei 1860 angeht. Grundsätzlich hat er sich aber schon, glaube ich, ein gewinnbringendes Investment versprochen. Mein Kernpunkt ist, dass ich glaube, dass jemand, der wirtschaftlich erfolgreich ist - und das will ich Ismaik nicht absprechen - nicht automatisch ein erfolgreicher Fußballmanager ist. Fußball funktioniert nicht nach der Logik, ich investiere mal das Doppelte und habe daher den doppelten Erfolg.

NZ: RB Leipzig wird von vielen Fans als Kunstprodukt verhöhnt. Aber ist nicht ein Verein wie Borussia Dortmund mittlerweile genauso ein Fußballkonzern wie RB Leipzig?

Ruf: Einerseits ja. Aber wenn ich in Dortmund bin, merke ich in jeder Kneipe und in jedem Vorgarten, dass Borussia Dortmund hier seit Generationen verankert ist. Das kann RB Leipzig nicht vorweisen. Da kann man noch sagen, das kann sich in 100 Jahren ändern. Aber der Sündenfall ist, dass man einem Konzern, der damit Werbezwecke verbindet, erlaubt hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen.

NZ: Doch auch, wenn 50+1 noch gilt - spannend ist die Bundesliga zumindest was das Titelrennen angeht doch trotzdem nicht. Woran liegt das?

Ruf: Ich finde die Bundesliga maximal langweilig. Und zwar unabhängig davon, ob Investoren da sind oder nicht. Die Schere zwischen jenen Vereinen, die sich durch die Champions-League-Einnahmen einen finanziellen Vorsprung verschafft haben, und Durchschnittserstligisten wie Freiburg oder Mainz und erst recht den unteren Ligen geht immer weiter auseinander.

Buchautor Christoph Ruf © Foto: privat



NZ: Stichwort untere Ligen. Ihr Buch widmet sich auch dem Amateurfußball, der - so Ihre These - immer weiter abgehängt wird. Zugleich startet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Kampagnen wie "Unsere Amateure - echte Profis", die von den kleinen Klubs als zynisch empfunden werden, wie sie am Beispiel des baden-württembergischen Fünftligisten SV Spielberg aufzeigen.

Ruf: Anerkennung ist schon auch eine Währung. Aber der DFB ist in dem Dilemma, dass er gegenüber der DFL ins Hintertreffen geraten ist, dort wird das Geld verdient und verteilt. Aber weil er das nicht zugibt, kriegt er von den Amateuren alle Kritik ab. Eigentlich müsste diese Kritik an den Profifußball gerichtet werden.

NZ: Die höchste Amateurklasse, die fünfgleisige Regionalliga, nimmt breiten Raum in Ihrem Buch ein. Sie beschreiben Sie als eine Liga, aus der "es kein Entrinnen gibt", weil die Meister nicht direkt aufsteigen. Ab nächster Saison sollen aber wenigstens vier der fünf Staffelsieger nach oben dürfen. Eine Verbesserung?

Ruf: Es wäre besser gewesen, man hätte eine Lösung präsentiert, die alle Staffelmeister aufsteigen lässt. Deswegen muss man vielleicht aus fünf Staffeln vier machen. Es gibt 19 Zweitmannschaften in den Regionalligen (darunter den 1. FC Nürnberg II, Anm. d. Red.), die nutzen niemandem etwas außer den Profiklubs. Kaum jemand will die Spiele der Reserven sehen. Würde man die in einer eigenen Liga spielen lassen, wäre Platz geschaffen.

"Freiwillig kein Bundesligaspiel angucken"

NZ: Sollten die Fans sich vielleicht lieber die Spiele in der Regionalliga oder noch tieferen Ligen ansehen, statt weiter zu Dortmund oder Bayern zu rennen? Angesichts der neuen Bundesliga-Montagsspiele merkt man doch, dass das, was den Anhängern wichtig ist, immer weiter aufgeweicht wird.

Ruf: Das würde ich den Fans empfehlen. Ich habe viele Interviews mit Fans geführt, die sagten, wenn dies und das noch passiert, dann sei eine rote Linie überschritten. Ich fragte dann immer, was sie dann machen, wenn diese Linie überschritten ist. Darauf kam wenig. Einige sagten schon, sie kommen dann nicht mehr. Aber die Mehrheit wird weiter ins Stadion gehen. Den Fans muss klar sein, dass sie absolut erpressbar sind.

NZ: Zu welchen Spielen gehen Sie denn gern?

Ruf: Wenn ich nicht beruflich müsste, würde ich derzeit freiwillig kein Bundesligaspiel angucken, sondern eher Spiele der dritten, vierten oder fünften Liga besuchen.

NZ: Wegen dieses Berufs als Sportjournalist wissen Sie gut über den 1. FC Nürnberg Bescheid. Deswegen zum Abschluss die Frage: Schafft der Club den Aufstieg?

Ruf: Ich glaube schon, dass es die Nürnberger schaffen. Nicht jedes Club-Spiel ist attraktiv, aber die Partien sind immer noch attraktiver als das, was die meisten anderen in der Zweiten Liga kicken. Ich glaube, dass die Nürnberger mindestens Dritter, aber vermutlich eher Zweiter werden. Einfach, weil der Rest nicht besser ist. Platz drei würde wohl ein weiteres Jahr in der Zweiten Liga bedeuten. Wobei gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, wo vielleicht acht von elf Spielern schon wieder bei einem anderen Verein unterschrieben haben, hätte man vielleicht eine Chance.

Christoph Ruf: Fieberwahn. Wie der Fußball seine Basis verkauft. Verlag Die Werkstatt, 192 Seiten, 14,90 Euro.

Fragen: Marco Puschner