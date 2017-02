Sportwagen rast in Lkw: Ein Toter auf A3 bei Nürnberg

Autobahn war die ganze Nacht gesperrt - Langwierige Aufräumarbeiten - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Ein Toter, ein Verletzter und ein Trümmerfeld auf der Autobahn: Das ist die verheerende Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der A3 nahe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord. Ein Sportwagen war in einen Lkw gerast, ein weiterer Lkw hatte sich daraufhin überschlagen. Die Fahrbahn war stundenlang gesperrt.

Den Ersthelfern bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Schreckens. © ToMa



Den Ersthelfern bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Schreckens. Foto: ToMa



Ein 33-Jähriger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A3 bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 23.15 Uhr mit seinem Sportwagen nahe der Anschlussstelle Nürnberg-Nord ins Schleudern geraten, gegen die Mittelschutzplanke gekracht und danach in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens gerast. Erst auf dem Grünstreifen rechts neben der Autobahn kam der völlig demolierte BMW zum Stehen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Durch den heftigen Aufprall verlor der Lkw zwei am Heck befestigte Ersatzräder. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer (59) wollte ausweichen, verlor dabei aber ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch die abrupten Lenkbewegungen kam der Laster ins Schlingern, kippte auf die Seite und schlitterte in den Straßengraben. Der 59-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer des anderen Lkw, ein 39-Jähriger, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Ursache ist nach Auskunft eines Polizeisprechers noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehe die Polizei davon aus, dass der 33-Jährige "alleinbeteiligt ins Schleudern geriet", so der Sprecher. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 86.000 Euro. Die A3 war in Richtung Frankfurt stundenlang gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht an. Auch am Dienstag um 7 Uhr war die rechte Spur der Fahrbahn noch gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Tödlicher Unfall auf der A3: Mann stirbt nahe Nürnberg-Nord Tödlicher Unfall auf der A3: Ein 33-Jähriger ist Montagnacht mit seinem Sportwagen in das Heck eines Lkw gerast. Für den 33-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Ein weiterer Lastwagen kam wegen des Unfalls ins Schlingern und kippte auf die Seite. Der Fahrer des zweiten Lkw erlitt leichte Verletzungen.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sh

Mail an die Redaktion