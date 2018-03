Sprayer besprühen Brunnenfigur im Rosenaupark

Polizei sucht nun nach Zeugen - Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstag haben bislang unbekannte Sprayer einen Brunnen und die dazugehörige Bronzefigur im Nürnberger Rosenaupark mit Symbolen besprüht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte haben am vergangenen Samstag einen Brunnen im Nürnberger Rosenaupark mit Lack beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Sprayer am Samstag gegen 10 Uhr am Brunnen aktiv waren. Sie sprühten mit Lack ein Pentagramm und ein Anarchie-Symbol (A im Kreis) darauf und verunstalteten auch eine Bronzefigur des Brunnens. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt et was gesehen oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.