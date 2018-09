Schnäppchenjäger aufgepasst, hieß es am Samstag im DB Museum: Hier kam nämlich alles unter den Hammer, was sich über die Jahre in den Zügen der Deutschen Bahn angesammelt und nie abgeholt wurde. Neben Überraschungskoffern, Handtaschen und Laptops waren auch einige Skurrilitäten wie eine Akustikgitarre oder eine Schreibmaschine dabei. 20.000 Euro kamen am Ende nach einer knapp vierstündigen Auktion zusammen.