Stadt Nürnberg investiert viel Geld in die Zukunft des Lernens

NÜRNBERG - Die Kreidezeit geht zu Ende, das digitale Klassenzimmer soll zum Standard werden. Die NZ sprach mit Schulbürgermeister Klemens Gsell und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter für den IT-Bereich, Christian Büttner, über die Entwicklung in Nürnberg.

Schulbürgermeister Klemens Gsell bei einem Besuch in der Viatisschule in Zerzabelshof. Die Grundschule war die erste, die komplett mit digitaler Technik ausgestattet wurde. Foto: Foto: Stefan Hippel



NZ: An der digitalen Ausstattung der Schulen wird in Nürnberg schon lange und intensiv gearbeitet. Wie soll denn das digitale Klassenzimmer aussehen?

Klemens Gsell: Wir haben im Februar, das ist jetzt schon fast ein Jahr her, zwei grundlegende Verwaltungsvorlagen in den Stadtrat eingebracht, die einstimmig beschlossen wurden. Darin geht es um folgende Themen: Wie soll zukünftig die Vernetzung, die Schulinfrastruktur, das Klassenzimmer konkret aussehen? Welche Angebote an die Lehrer zur Gestaltung des Unterrichts soll es geben, welche technischen Möglichkeiten? Die Kernaufgabe ist zunächst, leistungsfähige Anschlüsse an die Häuser bringen. Da haben wir in Nürnberg im Gegensatz zu vielen Gemeinden ein Riesenplus: Die Feuerwehr verfügt mit ihren Brandmeldesystemen über eine hoch leistungsfähige Infrastruktur, die wir für die Schulen nutzen können. Die Schulen werden an das Glasfasernetz der Feuerwehr angehängt. So kann auch in großen Schulzentren jede Klasse parallel im Internet arbeiten.

NZ: Aber damit ist der Fall für die Stadt nicht erledigt.

Gsell: Wenn das Internet im Haus ist, ist es noch nicht im Klassenzimmer. Wir müssen in den Schulgebäuden eine effiziente Infrastruktur aufbauen. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre, die viel Geld kosten wird. Die Verkabelung geht dort nicht so einfach vonstatten wie etwa zu Hause. Wir brauchen in den großen Gebäuden in jedem Stockwerk eine eigene Verkabelung. Das ist in unseren denkmalgeschützten Gebäuden eine Herausforderung, und wir haben viele mit historischer Substanz. Vom Stadtrat haben wir für die Verkabelung der Schulen bis 2026 pro Jahr 4,5 Millionen Euro bewilligt bekommen.

NZ: Und dann stellt sich die Frage nach den Geräten für Schüler und Lehrer.

Gsell: Wir müssen dafür sorgen, dass das Internet in den Schulen vernünftig einsetzbar ist. Für die Schüler bedeutet das, dass sie zukünftig ihre eigenen Geräte mitbringen, so wie es an Universitäten schon üblich ist. Das heißt, dass es dann auch notwendig sein wird, für sozial schwache Schüler Lösungen zu finden. Man könnte beispielsweise Schulgeräte zur Verfügung stellen. Außerdem könnte man eine gemeinsame Beschaffung der Geräte organisieren. So wie es früher mit den Taschenrechnern üblich war, die gemeinsam gekauft wurden. Und es wird notwendig sein, für diejenigen, die sich nicht daran beteiligen, technische Anforderungen zu definieren.

Christian Büttner: Ein Hemmnis ist für uns bei diesem Thema, dass es noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen gibt. Zurzeit wird auch auf Bundes- und Landesebene diskutiert, welche Vorgaben es zum Beispiel für subventionierte Schulgeräte geben soll.

Christian Büttner Foto: Foto: privat



NZ: Welche technische Ausstattung sollen die Klassenzimmer bekommen?

Gsell: In vielen Gebäuden befinden wir uns noch in der Kreidezeit. In anderen haben wir jetzt interaktive Tafeln (sogenannte Whiteboards, Anm. d. Red.) mit Beamern. Sie funktionieren relativ passabel, haben aber einen großen Nachteil: Der Beamer hängt vor der Tafel und es gibt basketballspielende Schüler, die diesen Beamer gerne als Korb verwenden. Das ist jetzt etwas flapsig ausgedrückt. Das System ist von der reinen Steuerung her klasse, aber von der Mechanik her anfällig. Ab und zu muss nachjustiert werden, wenn es zum Beispiel irgendwelche Erschütterungen gibt. Das Problem gibt es mit Touchscreen-Anlagen nicht.

Büttner: Der Vorteil der Whiteboards ist, dass die Tafel mit ihrer Oberfläche aus Emaille nach wie vor analog mit dem Stift beschreibbar ist. Man kann sie auch ohne Beamer verwenden.

NZ: Können die Möglichkeiten für den Unterricht jetzt schon ausgeschöpft werden?

Gsell: Im Augenblick werden die digitalen Geräte hauptsächlich zur Präsentation verwendet. Das System soll aber einen wesentlichen Kick bekommen: nämlich mit dem Classroom-Management. Dabei handelt es sich um eine Software, die es dem Lehrer ermöglicht, auf die jeweiligen Schüler-Tablets individuell Aufgaben zu stellen, Einsicht zu nehmen, verschiedene Gruppen zu bilden oder die Präsentation eines Schülers über den Beamer für alle sichtbar zu machen. Dieses Classroom-Management stellt die eigentliche Verbindung vom Lehrer zum Schüler her und bietet die Möglichkeit, aus der digitalen Welt einen wirklichen Mehrwert zu schöpfen. Allein die Tatsache, dass der Schüler nicht mehr ins Heft sondern auf dem Tablet schreibt, stellt noch keinen Mehrwert dar. Dieser ergibt sich aus der Methodenvielfalt.

Büttner: Derzeit sieht das digitale Klassenzimmer noch so aus: Der Lehrer hat einen PC oder ein Notebook. Es gibt eine interaktive Tafel, eine Dokumentenkamera, einen Beamer und vier bis fünf Tablets für die Schüler. Die Verknüpfung mit einer Lernplattform, wie beispielsweise mebis und einem Classroom-Management hat den großen Vorteil, dass Schule damit nicht in der Schule endet. Der Lehrer kann über eine Lernplattform auch von außen Materialien zur Verfügung stellen. Die Materialien, die in der Schule erarbeitet wurden, stehen nicht nur im Heft, sondern können zu Hause von den Schülern weiterverarbeitet werden. Gerade in der Oberstufe ist das wichtig.

NZ: Brauchen wir noch Schulbücher?

Gsell: Ja. Aber wesentlich wird sein, dass wir die Materialien, die wir in den Lehrbüchern haben, auch interaktiv zur Verfügung gestellt bekommen. Einige Verlage sind schon so weit, aber nicht alle.

NZ: Die Stadt möchte eine einheitliche IT-Ausstattung für die Schulen. Aber die Technik entwickelt sich permanent weiter. Auf welche legt man sich denn fest?

Gsell: Wir haben die Standardisierung relativ strikt durchgeführt. Bislang haben die Systemadministratoren nach ihren Vorlieben festgelegt, was die Schule kauft. Im Lauf der Jahre ist so eine bunte Wiese an unterschiedlicher Soft- und Hardware zusammengekommen, die heute keiner mehr durchblickt. Das geht nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt streng auf einen Warenkorb gesetzt. Der gibt zum Beispiel als Standard drei verschiedene PCs vor. Die können wir dann auch, sobald sie am Netz sind, zentral warten. Das ist eine große Erleichterung.

Büttner: Den Warenkorb haben wir zusammen mit IT-erfahrenen Vertretern aller Schularten entwickelt, von der Grundschule bis zur Berufsschule. Das war uns sehr wichtig. Wir haben gefragt, was sie brauchen und uns auf verschiedene Standards geeinigt. Dieser Warenkorb wird jedes Jahr überprüft und erneuert. Diskutiert werden auch die Vor- und Nachteile bestimmter technischer Geräte – etwa der Touchscreen –, die man nicht mehr als analoge Tafel verwenden kann. Wichtig ist uns vor allem, dass die Schulneubauten flächendeckend mit einem System ausgestattet werden. Damit wird die Betreuung leichter und es herrscht Verlässlichkeit.

NZ: Das bedeutet für die Stadt ebenfalls einen finanziellen Kraftakt. Der Freistaat will 2018 rund 50 Millionen Euro für die Schulen in Bayern zur Verfügung stellen.

Gsell: Neben den 4,5 Millionen Euro für die Vernetzung, haben wir vom Stadtrat jährlich vier Millionen Euro für die Hard- und die Software zur Verfügung gestellt bekommen. Außerdem wird eine neue Arbeitseinheit gebildet, die sich um die Verkabelung, Wartung und um Softwarefragen kümmert. Damit kommt noch einmal eine gute halbe Million Euro an Personalkosten dazu, so dass wir in der nächsten Zeit jährlich zehn Millionen Euro städtische Mittel einsetzen. Wenn der Freistaat etwas drauflegt, bedeutet das eine Entlastung. Aber sie fällt mit wenigen Hundert Euro pro Schüler sehr gering aus. Da sind wir als Stadt schon weiter.

NZ: Mit der IT halten auch neue Unterrichtsformen Einzug. Was wird sich ändern?

Gsell: Die IT führt dazu, dass es im Bereich der weiterführenden Schulen einen Wechsel hin zum Lehrerraum-Prinzip geben wird. Das heißt: Künftig hat der Lehrer ein Klassenzimmer und ist dort auch für seine EDV verantwortlich. Die Schüler wandern von Raum zu Raum, nicht mehr der Lehrer. Das setzt voraus, dass Doppelstunden eingeführt werden. Eine Klasse kann nicht immer nach 45 Minuten den Raum wechseln. Was auch noch diskutiert wird, ist die zukünftige Möblierung der Klassenzimmer. Wenn Schüler mit Laptop kommen, brauchen sie zum Beispiel auch eine Stromquelle.

NZ: Die Digitalisierung in den Schulen weckt auch gewisse Ängste. Verändert sich das Lernen dadurch komplett?

Büttner: Das Lernen findet nach wie vor im Kopf statt. Das hat mit dem Gerät nichts zu tun, der Lernprozess ist nur ein anderer. Das Analoge fällt in den Schulen nicht weg. Die Kinder gehen immer noch ins Museum oder in den Wald. Entscheidend ist, dass sie die nötigen Kompetenzen vermittelt bekommen, um sich in der digitalen Welt zurechtzufinden. Es geht darum, digitale Medien da einzusetzen, wo es sinnvoll ist.

Frage: Gabi Eisenack