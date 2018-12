Stadtbibliothek: Weniger Nutzer wegen Jahresgebühr

NÜRNBERG - Seit 2013 verlieh die Stadtbibliothek Bücher, Videos und andere Medien kostenfrei — das ist seit 1. Januar 2018 Geschichte. Doch die Wiedereinführung der Jahresgebühr von 15 Euro – 7,50 Euro für Studenten, Schüler oder Nürnberg-Pass-Inhaber ließ die Zahl der Nutzer sinken.

Die Einführung einer jährlichen Gebühr von 15 Euro ließ die Nutzung der Stadtbibliothek Nürnberg um 10 Prozent sinken. © Roland Fengler



Nach der Einführung der Jahresgebühr von 15 Euro ist bei der Stadtbibliothek die Zahl der Nutzer um zehn Prozent gesunken. Mit neuen Angeboten will die Nürnberger Einrichtung gegensteuern.

Haben von Januar bis November 2017 noch 71.400 Menschen Bücher und andere Medien ausgeliehen, so waren es von Januar bis November 2018 nur noch 64.100 Personen. Mit den Gebühren habe man von Januar bis November etwa 623.000 Euro eingenommen, so die Leiterin Elisabeth Sträter. Das Haus verzeichnet damit Mehreinnahmen von 300.000 Euro.

Ein weiteres Problem ist für die Stadtbibliothek das "geänderte Nutzungsverhalten", sagt Sträter. Das Interesse an gedruckten Medien nehme ab, "es ist ein bundesweiter Trend." Vor allem bei Belletristik und Sachmedien sei die Nachfrage im Sinkflug. Lediglich bei Kinder- und Jugendmedien mache sich diese Entwicklung nicht bemerkbar: Heranwachsende schmökern überraschender Weise nach wie vor in Büchern.

Jammern liegt Elisabeth Sträter nicht. Mit neuen Angeboten will sie die Menschen locken. Nicht nur Bücher, auch zunehmend digitale Angebote, kommen an. So gibt es seit Ende 2017 einen Musik-Streaming-Dienst, der bestens nachgefragt werde. An die 55.000 Streams konnte die Bücherei von Januar bis November vermelden — dagegen ist die Nutzung von Musik-CDs stark rückläufig. Im digitalen Bereich will das Haus seine Angebote ausbauen. Es soll ein Portal geben, das Datenbanken und Kataloge anderer Bibliotheken anzeigt — wer also zu einem bestimmten Thema recherchiert, der weiß, wo er was findet.

Die Stadtbibliothek will ein kommerzfreier Erfahrungs- und Lernort sein. Jeder darf die Räume betreten, in den Büchern lesen und bleiben, so lange er möchte — auch ohne Bibliotheksausweis. WLAN und Online-Rechercheangebote sind kostenfrei — und werden auch genutzt. Es ist diese "vibrierende Stille", die Elisabeth Sträter glücklich macht. Das heißt: Studenten oder Schüler suchen sich Fachliteratur aus und arbeiten gleich an den Tischen, während andere Besucher am Tablet oder am Laptop zugange sind.

