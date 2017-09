Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem September 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Am Montagmittag war der Platz vor der Lorenzkirche plötzlich in Rauch gehüllt. Es brannte im ersten Stock des Restaurants Chili's, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Über den Abzugsschacht konnten Rauchgase und Flammen auch bis ins Dachgeschoss gelangen.