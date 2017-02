"Star Night": Söder macht den Elvis beim Ball der Union

Auch "Barbie" schaute in der Meistersingerhalle in Nürnberg vorbei - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Unter dem Motto "Star Night" ließen sich die Gäste beim Ball der Union am Samstagabend von Vicky Leandros verzaubern. Neben dem Gastgeber, Finanzminister Markus Söder, tummelte sich dabei jede Menge Polit-Prominenz auf dem Parkett.

Highlight des Abends war ein Auftritt der "Elvis Brothers" mit Marc O. Vincent (links) und Finanzminister Markus Söder. © Juergen Friedrich



Rund 3000 Besucher folgten am Samstagabend der Einladung von Bayerns Finanzminister Markus Söder und strömten zum Ball der Union in die Meistersingerhalle. Wegen der Bundespräsidentenwahl, die am Sonntag in Berlin stattfindet, waren es etwas weniger als im vergangenen Jahr. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch.

Die Sängerin Vicky Leandros verzauberte das Publikum. Sie sang unter anderem auf griechisch und japanisch und hatte sichtlich Spaß bei ihrer Show. Klassiker wie "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz" durften nicht fehlen. Highlight des Abends war ein Auftritt von Markus Söder selbst, der um Mitternacht gemeinsam mit dem Entertainer und Sänger Marc O. Vincent die Bühne enterte. Als "Elvis-Brothers" brachten die beiden die Anwesenden in dem vollen Saal zum Schwitzen. Den Auftritt ließ der Finanzminister live auf Facebook streamen:

