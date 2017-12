"Star Wars"-Fans kreuzen Laserschwerter in Nürnberg

Neuer Film läuft seit Donnerstag - Fans treffen sich in der Innenstadt - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Rund um den Globus wird der lang erwartete Film "Star Wars: Die letzten Jedi" von den Fans gefeiert, natürlich auch in Nürnberg. Vor dem Admiral-Kino marschierten Kostümierte auf.

Die Begeisterung um "Star Wars" kennt keine Grenzen - auch in Nürnberg. © Günter Distler



Die Begeisterung um "Star Wars" kennt keine Grenzen - auch in Nürnberg. Foto: Günter Distler



Seit Donnerstag ist der neue "Star Wars"-Film in den Kinos zu sehen (hier lesen Sie eine Kritik). Im Admiral in der Königstraße wurden die Besucher am Freitag unter anderem von Darth Vader, imperialen Sturmtruppen und Luke Skywalker empfangen: Die Mitglieder des Vereins "Star Wars Fans Nürnberg" hatten sich ihre Kostüme übergeworfen und standen bereit für Erinnerungsfotos zwischen Popcornmaschine und Eistheke.

Der 2007 gegründete Verein ist aber weit mehr als eine verspielte Interessengemeinschaft. Er ist auch bei vielen Veranstaltungen dabei – etwa beim Familienfest im Krankenhaus Rummelsberg –, er tritt bei Spendenübergaben und privaten Festen auf. Und er organisiert seine eigene Fan-Convention: die "Noris Force Con".

nz