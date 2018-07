Starke Belastung: Nürnberger Feuerwehr ist im Hitzestress

Berufsfeuerwehr bemüht sich um Entlastung der Einsatzkräfte - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Feuerwehrleute müssen natürlich mit Hitze umgehen können. Trotzdem stellt dieser Sommer auch die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Was das konkret bedeutet.

"Allein der Atemschutz wiegt 20 Kilo", sagt Thomas Schertel. Insgesamt schleppen die Feuerwehrleute, wenn sie beispielsweise zu einem Zimmerbrand ausrücken, bis zu 40 Kilo Ausrüstung mit sich herum. Und die muss am Körper sitzen, wenn die Fahrzeuge ausrücken. Deshalb wird laut des Brandoberrats und Sprechers der Nürnberger Berufsfeuerwehr in diesen heißen Tagen besonders darauf geachtet, die Belastung für den Einzelnen zu reduzieren, zum Beispiel über eine Begrenzung der Einsatzzeit mit einem höheren Personalwechsel vor Ort.

Besteht etwa bei einem Unfall-Einsatz auf der Autobahn keine Brandgefahr, werden die Überjacken ausgezogen und die Arbeit nur in Warnwesten verrichtet. Außerdem werden in den Werkstätten der Berufsfeuerwehr aktuell laut Schertel schwere körperliche Arbeiten so weit es geht verschoben, um die Fitness für den Ernstfall zu schonen. Rund 28 Alarmierungen gehen täglich ein, darunter sind aktuell viele Hinweise auf Vegetationsbrände oder auch Menschen mit einem Kreislaufkollaps.

Arno Stoffels