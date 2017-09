Stau droht: Ampeln am Nürnberger Plärrer ausgefallen

Bei Unfall in der Nacht auf Donnerstag wurden Masten und Kabel beschädigt - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Plötzlich geriet er auf die Mittelinsel: Ein Autofahrer verlor in der Nacht auf Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei beschädigte er zwei Ampeln. Der Servicedienst Öffentlichkeit Raum Nürnberg (Sör) arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.

Der Plärrer ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Nürnbergs Innenstadt. Foto: Roland Fengler



Es ist ein Unfall mit Folgen für den innerstädtischen Verkehr in Nürnberg: Nachdem ein Autofahrer am Plärrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor und dabei ein Steuergerät schwer beschädigte, funktionieren am Tag danach zwei Ampeln nicht mehr. Neben zwei Masten wurde auch ein Verbindungskabel beschädigt.

Die Polizei regelt derzeit den Verkehr am südwestlichen Ende des Plärrers. "Die Beamten tun ihr Möglichstes", sagte Polizeisprecher Bert Rauenbusch. "Noch fließt der Verkehr."

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum, kurz Sör, hat die Reparaturarbeiten übernommen. "Aller Voraussicht nach", heißt es in einer Pressemitteilung, "stehen die ausgefallenen Ampeln am Samstag wieder in vollem Umfang zur Verfügung". Bis dahin werden die Polizisten an Nürnbergs Verkehrsknotenpunkt wohl im Einsatz bleiben.