Stau in Nürnberg: Container auf Plärrer-Hochhaus gesetzt

Arbeiten verliefen reibungslos - Denkmalgeschützes Gebäude wird kernsaniert - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Ein Stau mit Ansage: Am Montag blieb die Rothenburger Straße von neun Uhr bis etwa 15 Uhr halbseitig gesperrt. Zwei Container wurden auf das Plärrer-Hochhaus gesetzt - der Startschuss für ein ehrgeiziges Projekt.

Das Plärrer-Hochhaus war das erste in Bayern - jetzt beginnt langsam aber sicher die Kernsanierung. © Michael Matejka

Besonders der Brandschutz macht den Behörden Sorgen: Das Plärrer-Hochhaus - das erste Bayerns - muss kernsaniert werden. Dafür wurden am Montag zwei Container für die anstehenden Arbeiten auf das Dach gesetzt. Die rund 550 Mitarbeiter der VAG, der N-Ergie und der Städtischen Werke, die in dem 15-Stöcke-Komplex untergebracht sind, sind zum Teil bereits ausgezogen.

Die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Koloss an Nürnbergs Hauptverkehrsader wird voraussichtlich etwa 50 Millionen Euro kosten. Neben "ener­getischen Maßnahmen wie Außendäm­mung und der Einbau neuer Fenster" sei auch eine große Photovol­taikanlagen auf den Flachdächern des angrenzenden Längsbaus geplant.

Das Hochhaus wurde 1988 als eines der ersten Gebäude aus den 50er Jah­ren unter Denkmalschutz gestellt. Es gilt als die Ikone für den Wiederauf­bau nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg und war bei seiner Entste­hung das höchste Gebäude in Bayern. 2019 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Erst am Wochenende nutze die Nürnberger Feuerwehr den Leerstand um eine großangelegte Übung durchzuziehen:

Feuerwehrübung am Plärrer: Am Samstagmorgen probten 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Werderau und Katzwang sowie der Berufsfeuerwehr am Plärrer-Hochhaus den Ernstfall.