Stau mit Ansage: Am Montag wird's eng am Plärrer

NÜRNBERG - Ein Stau mit Ansage: Am Montag ist die Rothenburger Straße von neun Uhr bis etwa 15 Uhr halbseitig gesperrt. Damit wird die Hauptverkehrsader am Plärrer abgeklemmt. Auch Fußgänger sollten das Gebiet meiden.

Der Plärrer ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Nürnberg - am Montag wird er abgeklemmt. © Edgar Pfrogner



In dieser Zeit hebt ein Kran zwei Container auf das Hochhausdach. Die beiden Behälter dienen zum Schutz der technischen Einrichtungen in 56 Metern Höhe. Das denkmalgeschützte Hochhaus am Plärrer soll bis 2019 grundlegend saniert werden.

Während der Straßensperre dürfte es am Plärrer zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zudem können Gehweg und Parkplätze vor dem Gebäude nicht benutzt werden. Die N-Ergie will die Einschränkungen auf das Notwendigste beschränken und bittet Betroffene um Verständnis.

