Stellenweise ohne Strom: Trafobrand legt Laufamholz lahm

NÜRNBERG - Erst kam ein lauter Knall, dann rauchte es stark: In Laufamholz hat ein Brand in einem Trafohäuschen am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz und Stromausfall gesorgt. Sowohl die Feuerwehr, als auch die N-Ergie reagierten allerdings prompt.

In diesem Trafohäuschen kam es zum Brand, der in Teilen von Laufamholz für einen Stromausfall sorgte. Foto: ToMa/Loos



Um 20.56 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein: Wegen eines Knalls und starker Rauchentwicklung aus einer Trafostation hatte Laufamholz stellenweise keinen Strom. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gittertürchen des Trafohäuschens. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell im Griff hatte, blieben vereinzelt Straßen ohne Strom.

Der Stromversorger N-Ergie reagierte, nahm den Trafo vom Netz und programmierte die Stromverteilung um, damit Häuser und Laternen wieder an das Netz angebunden waren.

