Sterben und Baden: Das wird 2017 teurer in Nürnberg

Parkgebühren am Stadion und an der Meistersingerhalle erhöhen sich - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Es fühlt sich nicht nur so an - es ist auch so: Das Leben in Nürnberg wird stetig teurer. Auch im kommenden Jahr erhöhen sich einige Gebühren, ein paar Eintritte - und natürlich der öffentliche Nahverkehr. Der Überblick!

tl