"Sternstunden-Gala" aus Nürnberg mit Hansi Hinterseer

Die Frankenhalle wird am Freitag zur Fernsehkulisse - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Großes Kino aus Nürnberg: Am Freitag wird die Sternstunden-Gala live aus der Frankenhalle übertragen. Die Proben laufen gerade auf Hochtouren. Am Mittwoch übte Volksmusiksänger Hansi Hinterseer seinen Auftritt.

Bei den Proben für die Sternstunden-Gala war Hansi Hinterseer ganz gelassen. Nervosität kennt der Sänger nicht. © Juergen Friedrich



Einen türkisfarbenen Schal um den Hals gewickelt, steht Hansi Hinterseer in der Fernsehkulisse und wartet auf seinen Einsatz. Mit einem Küsschen begrüßt er die Moderatorin der Show, Sabine Sauer. Zwei Kameras sind auf die Bühne gerichtet, ein Heer von Kameraleuten, die Tonassistentin und andere Helfer umgeben die Szenerie. Insgesamt 200 Mitarbeiter arbeiten daran, dass die Spenden-Sendung am Freitag glatt über die Bühne geht.

Unter anderem treten auch "Fury in the Slaughterhouse" und der Politiker-Chor in der Show auf, die wieder von Volker Heißmann komoderiert wird. Auch der steht schon zur Probe bereit. Jetzt ist aber erst mal Hinterseer dran - im Regie-Jargon heißt das: "Und bitte, Hansi!" Dreimal sagt der Sänger seinen Satz auf, so österreichisch wie reibungslos: "Wenn jeder ein bissl was spendet, dann ist das schon was. Auf geht’s!"

Er kennt kein Lampenfieber

Auf geht’s dann auch zum Presse-Interview. "Servus, i bin der Hansi", sagt er und gibt einen markanten Händedruck. Lampenfieber erzählt er, kennt er nicht. Weder im Fernsehen noch auf seinen Tourneen, in denen er auch große Stadien füllt. Früher als Sportler - Hinterseer war Skirennläufer - habe er schon mal einen nervösen Magen gehabt, gibt er zu.

"Aber jetzt überhaupt net. I frei mi einfach, rauszugehen und die Show zu machen", sagt er. Am 27. Februar kommt er wieder nach Nürnberg, in die Meistersingerhalle:

"Die Franken sind der Wahnsinn!", findet er. Ab Mitte Dezember macht er keine offiziellen Termine mehr. "Da will ich die vorweihnachtliche Zeit genießen", sagt er. Die "Sternstunden-Gala" wird am Freitag um 19.30 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.

