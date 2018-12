Stich-Attacken in Nürnberg: Polizei fasst Verdächtigen

NÜRNBERG - Drei Frauen wurden am Donnerstagabend unvermittelt auf offener Straße in der Nürnberger Nordstadt niedergestochen. Jetzt konnte die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann festnehmen. Der 38-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige wurde am Samstag festgenommen. Er sitzt seitdem in U-Haft. © Roland Fengler



Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde der 38-jährige Deutsche am Samstag in Nürnberg vorläufig festgenommen. Er sitzt seit dem Nachmittag in Untersuchungshaft und gilt als dringend tatverdächtig. Die Beamten begründen dies mit einem erfolgten DNA-Abgleich.

Auf nordbayern.de-Nachfrage wollte die Polizei noch keine weiteren Details zur Tatwaffe und zur Spur, die zu dem mutmaßlichen Täter geführt hat, bekannt geben. Die Einzelheiten sollen im Rahmen einer Pressekonferenz mit Innenminister Joachim Herrmann am Sonntagmittag erläutert werden.

Der 38-Jährige soll am Donnerstagabend drei Frauen im Alter von 56, 26 und 34 Jahren nacheinander im Stadtteil St. Johannis niedergestochen haben. Zwei der Opfer schwebten unmittelbar nach den Attacken in Lebensgefahr. Der Täter konnte nach allen drei Vorfällen unerkannt flüchten.

Noch am Donnerstagabend leitete die Polizei eine Großfahndung nach dem Mann ein. Neben einem Hubschrauber und Diensthundeführern kam auch die Operative Fallanalyse zum Einsatz. Eine Sonderkommission mit 40 Beamten suchte nach Spuren und befragte die Einwohner.

