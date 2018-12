Stich-Attacken in St. Johannis: Fahndung läuft weiter

NÜRNBERG - Nach den Angriffen auf drei Frauen in St. Johannis am Donnerstagabend läuft die Fahndung weiter auf Hochtouren. Während in der vergangenen Nacht allerlei Gerüchte die Runde machten, ist die Identität des Täters weiterhin nicht geklärt.

Die Sonderkommission "Johannis" ist weiter auf der Suche nach dem Mann, der am Donnerstagabend drei Frauen angegriffen und dabei teils lebensgefährlich verletzt hat. © NEWS5 / Salg



Spekulationen, Angst und Gerüchte - der feige Angriff auf drei Frauen im Nürnberger Norden am Donnerstag hält die Stadt in Atem. Am Freitag betonte die Polizei, "auch über die Nacht mit starken Kräften im Einsatz" zu sein. Die Fahndung nach dem Täter läuft derweil weiter auf Hochtouren, den ganzen Tag über suchte die Sonderkommission "Johannis" mit 40 Beamten nach Spuren. Während Anwohner am frühen Abend noch vom ganz normalen Alltag in St. Johannis berichteten, soll es im Stadtteil später merklich ruhiger gewesen sein.

In Sozialen Netzwerken machten Gerüchte die Runde, am Aufsessplatz habe es in der Nacht zum Samstag ein viertes Opfer gegeben. Dieses Gerücht konnte die Polizei auf Rückfrage allerdings nicht bestätigen - einen Einsatz habe es zwar gegeben, allerdings handelte es sich hierbei um ein Eigentumsdelikt. "Es gab keine weiteren Vorfälle wie in Johannis!", stellte die Polizei Mittelfranken auf Twitter klar.

Am Aufsessplatz kam es gestern Abend wegen eines Eigentumdelikts zu einem Polizeieinsatz. Es gab keine weiteren Vorfälle wie in Johannis! — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) 15. Dezember 2018

Zudem war auf Facebook zu lesen, dass die Polizei bereits am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen habe - auch dies konnten die Beamten auf Rückfrage nicht bestätigen. Zwar werden immer wieder Personen überprüft und auch festgehalten, dies sei aber ganz normal. "Ein Standard in diesen Fällen, wenn Ähnlichkeiten bestehen", wie die Polizei erklärte.

Wie es am Samstag weitergeht, ist derweil noch unklar, die Großfahndung nach dem Täter läuft. Weder zum Motiv, noch zur Tatwaffe gibt es nach aktuellem Stand neue Erkenntnisse.

Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sowie zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine normale Statur sowie hellen Teint haben. Über die Bekleidung gibt es ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Seine Haarfarbe wird als blond bis dunkelblond beschrieben, außerdem hat der Verdächtige einen Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 entgegen.

