Stichattacke gegen Hals: Polizei fahndet nach jungem Mann

Heroin gefunden - Mutmaßlicher Täter ist flüchtig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei einem Streit in einer Sozialpension im Westen der Stadt ist ein 38-Jähriger verletzt worden. Weil eine Stichwaffe im Spiel war, ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags.

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Nürnberger Sozialpension. © NEWS5 / Oßwald



Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten das spätere Opfer und ein 23-jähriger Mann, der ebenfalls in der Pension wohnen soll, kurz vor Mitternacht aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zog der jüngere Mann eine Stichwaffe und verletzte sein Gegenüber am Hals. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Der Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus, konnte aber kurze Zeit später wieder entlassen werden. Die Polizei konnte die Tatwaffe sicherstellen, nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet. Die Ermittlungen hat die Nürnberger Mordkommission übernommen.

Auch auf das Opfer kommt aber juristischer Ärger zu: Bei seiner Vernehmung durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken fanden die Beamten in der Jackentasche des Mannes mehrere Plomben mit Heroin. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

