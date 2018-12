Stichflamme bei Regionalexpress: Gleis 4 am Hauptbahnhof gesperrt

NÜRNBERG - Ein Regionalexpress erzeugte am Freitagnachmittag beim Einfahren in den Hauptbahnhof Funkenflug und sorgte damit für einen Einsatz der Feuerwehr. Die Flammen waren allerdings sofort wieder aus, eine Gefahr für Reisende bestand nicht.

Am Freitagabend bemerkten Reisende, die am Gleis 4 am Nürnberger Hauptbahnhof warteten, Funkenflug bei einem einfahrenden Regionalexpress. Kurz darauf war, so ein Sprecher der Bundespolizei, auch eine Stichflamme zu sehen. Das Feuer ging allerdings sofort wieder aus. Zur Einschätzung der Lage wurde die Feuerwehr und ein Notfallmanager der Bahn hinzugezogen.

Gleis 4 bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der betroffene Regionalexpress bleibt im Hauptbahnhof stehen. Wie der Sprecher mitteilte, waren aber zu keiner Zeit Reisende in Gefahr.

