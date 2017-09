2017 Bundestagswahl Stimmabgabe am Sonntag: Wie wählt man eigentlich?

NÜRNBERG - Die Stimmabgabe zur Bundestagswahl ist eigentlich ganz einfach. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen. Zwei Kreuze also – und fertig. Doch es gibt Fehler, die die Stimme(n) ungültig machen. Was ist, wenn mehr als zwei Kreuze auf dem Wahlzettel sind? Und was ist, wenn die Stimmzettel der Wahlkreise vertauscht worden sind?

So sehen die zwei Stimmzettel – nur Muster – für die Wahlkreise Nürnberg-Nord und Nürnberg-Süd aus. © Foto: Andreas Franke



Wie muss ich meine Stimmen abgeben?

Jeder Wahlberechtigte erhält einen Stimmzettel und hat zwei Stimmen. Damit geht man in die Kabine. Unterwegs schon seine Kreuze zu machen, ist nicht erlaubt. Auf der linken Seite des Stimmzettels (schwarze Beschriftung) muss ein Kreuz bei dem/r gewünschten Direktkandidaten/in gemacht werden, auf der rechten Seite (blaue Beschriftung) ein Kreuz bei der gewünschten Landesliste. Mit der Erststimme wird ein Bewerber oder eine Bewerberin direkt in den Bundestag gewählt. Für die auf Bundesebene zu verteilenden Gesamtsitze ist die Summe der auf die Landeslisten entfallenden Zweitstimmen entscheidend. Der Stimmzettel wird so gefaltet, dass die Stimmabgabe an der Urne von außen nicht erkennbar ist.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Die Wahlbenachrichtigung und einen Lichtbildausweis. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, aber im Wählerverzeichnis enthalten ist oder über einen Wahlschein (von der Briefwahl) verfügt, kann unter Vorlage von Pass oder Personalausweis wählen.

Wann sind die Stimmen ungültig?

Wenn der Stimmzettel nicht amtlich ist oder für einen anderen Wahlkreis gültig ist. Beispiel: Es liegt versehentlich im Wahlkreis Nürnberg-Nord ein Stimmzettel für den Wahlkreis Nürnberg-Süd aus. Doch zumindest eine Stimme, so Nürnbergs Wahlleiter Wolf Schäfer, könnte nicht ganz verloren gehen: die auf der rechten Seite für die Landesliste. Denn hier sind die beiden Wahlzettel identisch. Das ist aber eine Entscheidung des Wahlvorstands im Lokal.

Gibt es weitere Gründe, weshalb die Stimme nicht gezählt wird?

Ja. Wenn der Stimmzettel keine Kennzeichnung enthält, also ohne Kreuze eingeworfen wird; wenn der Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist, also zum Beispiel das Kreuz irgendwo auf dem Zettel gemacht worden ist; der Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt enthält, es beispielsweise also noch Kommentare vom Wahlberechtigten gibt und/oder – schon vorgekommen – ein Aufkleber hinten auf den Stimmzettel geklebt wird.

Und was ist, wenn nur auf einer Seite (links oder rechts) ein Kreuz gemacht worden ist?

Dann zählt die andere Stimme – alle Bedingungen vorausgesetzt – dennoch.

Darf ich meine Stimmabgabe in der Kabine fotografieren oder filmen und die Aufnahmen dann sogar in sozialen Medien posten?

Nein, Aufnahmen in der Kabine sind nicht erlaubt. Sonst ist das Wahlgeheimnis nicht mehr gewährleistet. Es könnte ja jemand im Internet sehen, wo die Kreuze gemacht wurden.

Gibt es jetzt ein Verhüllungsverbot bei der Wahl?

Ja, das ist neu. Weder dürfen Mitglieder des Wahlvorstands ihr Gesicht verhüllen, noch dürfen Wahlberechtigte sich unkenntlich machen. Wer "die zur Feststellung der Identität erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigert", darf nicht wählen, betont Nürnbergs Wahlamtsleiter Wolf Schäfer.

Weshalb ist auf dem Stimmzettel eigentlich oben rechts ein Loch?

Dieses Loch hilft Sehbehinderten oder Blinden, ihren Stimmzettel in eine spezielle Schablone des Blindenvereins einzulegen, die es ihnen dann ermöglicht zu wählen.

Manche Stimmzettel haben oben links Buchstaben (A - M). Wer hat die Zettel gekennzeichnet? Und ist damit nicht das Wahlgeheimnis gefährdet? Kann jemand daran erkennen, wen ich gewählt habe?

Nein, versichert Wahlleiter Wolf Schäfer. Das Wahlgeheimnis bleibe gewahrt. Die Kennzeichnung hat – seit 1957 – mit der repräsentativen Wahlstatistik zu tun und ist bundesweit vorgeschrieben.

Wie funktioniert die Kennzeichnung?

In Nürnberg zum Beispiel gibt es 25 Wahlbezirke, in denen die speziellen Stimmzettel ausgegeben werden. Die Kennzeichnung ermöglicht die Auszählung der Stimmen und der Wahlberechtigten nach Geschlecht und sechs Altersgruppen (18-24, 25-34, 35-44, 45-59, 60-69 und 70 Jahre und älter). Die Wahlstatistik, so Schäfer, werde im Anschluss an die Feststellung des Gesamtergebnisses im Wahlraum nachträglich im Statistischen Amt der Stadt erstellt. Es würden keine Ergebnisse für einzelne Wahlräume veröffentlicht. Die Ergebnisse seien repräsentativ für Nürnberg.

Muss ich wieder in mein angestammtes Wahllokal?

Im Grunde schon. Doch in Nürnberg zum Beispiel mussten einige Wahlräume geändert werden, weil etwa Gebäude renoviert werden. Die Wahlberechtigten werden auf ihrer Wahlbenachrichtigung aber mit dem Hinweis "Achtung neu!" auf die neue Adresse des Wahllokals hingewiesen.

Wie lange sind die Wahlräume geöffnet?

Von 8 bis 18 Uhr. Wer sich unsicher ist über seinen Wahlraum, kann entweder im "Wahlraumfinder" im Internet unter www.wahlen.nuernberg.de nachschauen oder beim Wahlamt unter der Rufnummer 2 31 33 50 anrufen.

Gibt es wieder Befragungen unmittelbar nach der Stimmabgabe?

Ja, die gibt es wieder – auf freiwilliges Basis natürlich, betont Wolf Schäfer. Zwei Institute sind wieder in Nürnberg vertreten, die in ausgesuchten Wahllokalen die Bürger hinterher ansprechen und bitten, anonym Fragen zur Wahl zu beantworten. Darauf fußen die ersten Prognosen nach 18 Uhr im Fernsehen.

Aber auch das Amt für Stadtforschung und Statistik macht wieder eine repräsentative Nachbefragung am Wahltag. Jeder vierte Wähler in einem von 20 Stimmbezirken wird gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Am Ende kommen etwa 2000 Fragebögen (eine Seite) zur Auswertung. Schäfer erwartet damit wieder ein repräsentatives Ergebnis für die Gesamtstadt und Erkenntnisse über den Einfluss von soziodemografischen Faktoren auf das aktuelle Wahlverhalten.

Andreas Franke