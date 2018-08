Stimmen Sie ab: Wo gibt es in Nürnberg das beste Eis?

Unsere User haben ihre Favoriten im Stadtgebiet genannt - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Bei Temperaturen um die 30 Grad pilgern viele Nürnberger in die Stadt, um sich in einem der vielen Eiscafés eine Abkühlung zu verschaffen. Doch wo schmeckt das Eis am besten? Ab sofort können Sie für Ihre Lieblings-Eisdiele in Nürnberg abstimmen.

Was für ein Sommer! Da kann man ja nur Eis schlecken oder schwimmen gehen. Doch wo gibt es das beste Eis in Nürnberg? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, schließlich ist die Frankenmetropole mit vielen guten Eisdielen gesegnet. Knapp 80 Stück gibt es derzeit. Deshalb haben wir unsere User gefragt, welches ihr Lieblings-Eiscafé ist. Aus den meistgenannten Vorschlägen haben wir jetzt ein Voting erstellt. Und jetzt sind sie gefragt: Stimmen Sie bis zum 16. August, 12 Uhr, für ihre Ihre Lieblings-Eisdiele ab. Die Sieger geben wir dann an dieser Stelle bekannt.

