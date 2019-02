Stimmen Sie jetzt ab! Wir suchen das Outdoor-Foto 2019

User hielten einmalige Momente perfekt mit der Kamera fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt sind Sie dran: Wir suchen das Freizeit-Foto 2019. Unsere User haben einzigartige Momente mit ihrer Kamera in Szene gesetzt. Das Beste: Unter allen, die am Voting teilnehmen und eine E-Mail mit dem Betreff "Freizeit Messe 2019" an gewinnspiel@nordbayern.de schreiben, verlosen wir 3 x 2 Karten für die Freizeit Messe. Die Abstimmung ist bis Sonntag, 17. Februar, möglich. Diese spektakulären Schnappschüsse haben es ins Finale geschafft!