Bei T-Shirt-Wetter fand der "High Heels Run" in Nürnbergs Partnerstadt Antalya in der Türkei statt. Schnell war zu erkennen, wer sich schon einmal an einen Lauf in den hochhackigen Schuhen gewagt hatte. Einsteigerinnen holten sich einfach einen Satz Stilettos um die Ecke im Kaufhaus, ambitionierte Starterinnen "klebten" sich die Schuhe dagegen gleich dick mit Panzerband an die Fesseln und sprinteten los. © Peter Ehler