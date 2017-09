Straße in Nürnberger Innenstadt unterspült und gesperrt

Folge eines Wasserrohrbruchs - Sperrung bis 6. September - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Nach einem Wasserrohrbruch ist am Freitag ein Abschnitt der Peter-Vischer-Straße im Altstadtbezirk St. Lorenz unterspült worden. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) hat die Gefahrenstelle bereits gesichert und abgesperrt.

Infolge eines Wasserrohrbruch ist ein Teilabschnitt der Peter-Vischer-Straße unterspült worden. Das zieht eine Sperrung bis 6. September und die Umleitung des Verkehrs durch den Kürschnershof und die Rosengasse nach sich. Foto: Andreas Franke



Bereits am Dienstag, den 29. August, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Wasserrohrbruch einer Hauptleitung, wie die Main-Donau-Gesellschaft in einer Presseinformation mitteilte. Der Wasseraustritt war am selben Tag gestoppt worden , doch wie sich am Freitag herausgestellt hat, ist ein größerer Abschnitt der Peter-Vischer-Straße durch den Wasserrohrbruch unterspült worden; die Folge war ein rund ein Meter tiefes Loch auf einer Fläche von zehn Quadratmetern.

Der Sör hat die Gefahrenstelle gesichert und gesperrt. Die Straße ist nun zwischen dem Kürschnershof und der Katharinengasse für den Durchgangsverkehr gesperrt, dieser wird durch den Kürschnershof und die Rosengasse geleitet. Beide Straßen wurden für die Dauer der Baustelle zu Einbahnstraßen erklärt.

Die Peter-Vischer-Straße muss auf einer Länge von 20 Metern aufgegraben werden und bleibt für die Arbeiten bis Mittwoch, den 6. September, gesperrt.

