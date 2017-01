Straßenbahn 5 zum Tiergarten fährt wieder

Baum war auf Oberleitung gefallen - vor 1 Stunde

Weil ein Baum auf die Straßenbahn-Oberleitung gefallen war, fuhr die Linie 5 für einige Stunden nur eingeschränkt und im Bereich des Tiergartens gar nicht. Die Störung ist zwischenzeitlich behoben.

Wie die Feuerwehr Nürnberg berichtete, war im Bereich des Schmausenbucks gegen 10.30 Uhr ein Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Die Linie 5 fuhr deshalb nur zwischen den Haltestellen Worzeldorfer Straße und Mögeldorf.

Die Haltestellen zwischen Tiergarten und Mögeldorf wurden nicht durch die Linie 5 bedient. Gegen 14.15 Uhr war der Baum aus der Oberleitung entfernt worden und die Straßenbahn konnte wieder bis zum Tiergarten fahren.

Bilderstrecke zum Thema

Auch in Nürnberg hat der Sturm gewütet. Am Schmausenbuck war ein Baum in die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Auch an anderen Orten im Stadtgebiet waren Bäume umgefallen und wurden vom Sturm Dächer abgedeckt.