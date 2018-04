Sechs Monate lang dürfen die Radstreifen in Erlangen, Passau und München-Schwabing die neue Ausstattung testen. Auch Innenminister Herrmann war bei der Vorstellung der neuen Rad-Mode für Polizisten in Nürnberg vor Ort.

Kaum ist die Sonne aus dem Winterschlaf erwacht, tummeln sich die Menschenmassen wieder an der Norikusbucht vom Wöhrder See. Was dort in diesem Jahr alles erlaubt ist und wo es Einschränkungen gibt, klärt unsere Bildergalerie.