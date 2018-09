Straßenbahn-Unfall am Doku-Zentrum: Frau stirbt nach Kollision

NÜRNBERG - Eine Frau wurde am frühen Montagabend in der Nähe des Doku-Zentrums von einer Straßenbahn erfasst. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Der Tram-Verkehr im Südosten der Stadt steht derzeit still.

Die Scheibe der Straßenbahn sprang bei dem Aufprall. © ToMa/Reitmayer



Die Frau wollte über den Fußgängerüberweg an der Bayernstraße laufen und übersah dabei wohl die in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Beim Zusammenprall wurde sie so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Doku-Zentrum starb.

Die Polizei stellt derzeit Sichtschutzwände gegen Gaffer auf, die Bayernstraße ist bis auf Weiteres nur noch einspurig befahrbar. Im Straßenbahnverkehr dürfte es noch stundenlang zu erheblichen Problemen kommen. Die Linie 6 fährt derzeit eine Umleitung, die VAG hat Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen den Haltestellen Doku-Zentrum und Schweigerstraße eingerichtet. Auch der Takt auf der Linie 8 ist gestört. Derzeit, schätzt die VAG, könne man erst gegen 20 Uhr in den Regelverkehr zurückkehren.

Um den Unfall genau rekonstruieren zu können, berief die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Gutachter an die Unfallstelle.

