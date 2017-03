Straßenbahn-Unfall in der Nürnberger Marienstraße

NÜRNBERG - Kurz vor dem Marientunnel in Nürnberg kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, an dem eine Straßenbahn und ein Pkw beteiligt waren. Stadtauswärts staute sich deshalb der Verkehr kurzzeitig.

Kurz vor dem Marientunnel kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Es staut sich stadtauswärts. © Eva Orttenburger



Laut VAG hatte ein Pkw-Fahrer gegen 15.10 Uhr beim Linksabbiegen die Straßenbahn übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich ein Blechschaden. Nach Unfallaufnahme der Polizei konnten Straßenbahn und Pkw den Unfallort eigenständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Linie 5 fuhr wegen des Unfalls nur zwischen Worzeldorfer Str. und Hauptbahnhof. Die VAG richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Tiergarten und Hauptbahnhof ein. Die Linie 8 fuhr wie gewohnt, allerdings passierte sie nicht den Marientunnel, sondern musste über die Widhalmstraße ausweichen. Bis etwa 16.30 Uhr kam es zu Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr.

