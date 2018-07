Straßenfest und mehr: So wird der CSD in Nürnberg

Tiergarten bietet Führung zu Homosexualität im Tierreich an - Party im "Hirsch" - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Am 4. August feiern Schwule und Lesben in Nürnberg wieder den Christopher-Street-Day (CSD), über dem Rathaus wird dann die Regenbogenfahne wehen. Schon eine Woche davor startet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 28 Veranstaltungen – unter anderem geht es dabei um Homosexualität im Tierreich.

Beim Christopher Street Day in Nürnberg geht es schrill und bunt zu. Foto: Roland Fengler



Homosexuelles Verhalten ist bei 150 Tierarten bekannt – Zoopädagoge Christian Dienemann wird am Sonntag, 29. Juli (11 und 15 Uhr), in einem zweistündigen Rundgang durch den Tiergarten darüber informieren. In den folgenden Tagen bietet das Programm, das der CSD-Förderverein mit seinen Kooperationspartnern Fliederlich und Aidshilfe zusammengestellt hat, eine Reihe von Diskussions- und Informationsveranstaltungen.

So geht es zum Beispiel am 30. Juli um die Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP), eine Pille, die Menschen vor einer Ansteckung mit HIV schützen soll (17.30 Uhr, Krellerstraße 3). Am 31. Juli ist der Begriff der „Gleichheit“ Thema im Fliederlich-Zentrum (19.30 Uhr, Sandstraße 1). Am 1.August lassen die Aktivisten in der Straße der Menschenrechte Kondome steigen und feiern damit die Erfolge im Kampf gegen Aids (19.45 Uhr). Am 2. August spricht der Berliner Philosoph Christopher Izgin über die „Epidemie der Einsamkeit“ (19.30, Entengasse 2) – schwule Männer, lautet die Ausgangsthese, sind stärker von Depressivität und Einsamkeit betroffen.

Party im "Hirsch"

Der CSD ist aber keine Männerveranstaltung – weil das zu wenig rauskomme, wie Sandra Feuchtgruber und ihre Mitstreiterinnen finden, gibt es am 3. August (18 Uhr, Opernhaus) erstmals einen Marsch der Lesben („dyke march“).

Der Demo-Zug zum CSD wiederum beginnt dann am 4. August um 12.15 Uhr und führt vom Berliner Platz zum Jakobsplatz. Dort gibt es ein Fest mit rund 35 Ständen. Laut Bastian Brauwer, Vorsitzender des CSD-Fördervereins, hat man dort auch die Fläche erweitert – der Andrang, beim CSD mitzunmachen, sei enorm. Bis 22 Uhr wird in der Innenstadt gefeiert, danach geht es im "Hirsch" (Vogelweiherstraße 66) weiter.

Marco Puschner