Streife in der Innenstadt: Sicherheitswacht nimmt Arbeit auf

Polizeiinspektion Mitte wird durch Sicherheitswacht verstärkt - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte erhält Verstärkung: Ab dem 1. April gehen dort zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter der Sicherheitswacht auf Streife.

Ab dem 1. April sorgen zehn Männer und zwei Frauen in der Nürnberger Innenstadt für mehr Sicherheit. © dpa



Ab dem 1. April sorgen zehn Männer und zwei Frauen in der Nürnberger Innenstadt für mehr Sicherheit. Foto: dpa



"Menschen, die Verantwortung übernehmen und nicht wegsehen, werden immer gebraucht", erzählt Polizeisprecherin Elke Schönwald. "Die Ehrenamtlichen, die sich in der Sicherheitswacht engagieren, sind solche vorbildlichen Mitbürger."

Während die Nürnberger Polizeiinspektionen Ost, West und Süd bereits seit vielen Jahren über eine eigene Sicherheitswacht verfügen, gab es bei der PI Nürnberg-Mitte bislang keine derartige Einrichtung. Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Innenministeriums, die Sicherheitswacht in Bayern personell deutlich aufzustocken, fiel auch die Entscheidung, die Inspektion Mitte einzubeziehen.

Nach einer vierwöchigen Ausbildung starten die zehn Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 60 Jahren nun am 1. April ihren Streifendienst in der Nürnberger Innenstadt. Polizeibeamte begleiten sie bei ihren ersten Rundgängen in der Fußgängerzone, an der Wöhrder Wiese, im Burgviertel oder im Rosenaupark. Später dann soll die Sicherheitswacht selbstständig in diesen Bereichen patrouillieren.

Bilderstrecke zum Thema Streaming, Pommes und Silvesterbräuche: Änderungen zum 1. April Neuer Monat, neue Regeln: Ab dem ersten April müssen sich Serien-Fans und Chips-Liebhaber auf einige Änderungen einstellen. Während der April für Jungunternehmer gute Neuigkeiten bereit hält, könnte der Gang zur Apotheke künftig für manche etwas teuer werden.



anz