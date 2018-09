Streik bei Ryanair: Airline fordert Piloten zur Arbeit auf

NÜRNBERG - Am Mittwoch streiken bei Ryanair erstmals Piloten und Flugbegleiter gemeinsam - etwa 1400 Mitarbeiter werden in Deutschland betroffen sein. Jetzt richtet sich die Fluggesellschaft an ihre Beschäftigten.

Genaue und rechtsverbindliche Auskünfte über Flugausfälle gibt Ryanair bislang nicht. © dpa



Dass der Flughafen Nürnberg von den Streiks betroffen ist, bestätigte Ryanair bereits am Montag gegenüber nordbayern.de. Unklar war jedoch noch, welche Flüge davon betroffen sein werden - zehn Starts und zehn Landungen mit dem Billigflieger sollen am Mittwoch in Nürnberg schließlich über die Bühne gehen. Dem Flughafen Nürnberg sind bislang keine Streichungen bekannt. Genaue und rechtsverbindliche Auskünfte könne nur Ryanair geben, heißt es auf der Internetseite des Dürer-Airports.

Die Airline hat aktuell noch keine Flüge für den geplanten Streiktag abgesagt, sondern stattdessen die Piloten dazu aufgefordert, ihrer Arbeit nachzugehen. "Da wir bereits örtliche Verträge und eine verbesserte Bezahlung angeboten haben, gibt es keine Rechtfertigung für weitere Störungen und wir fordern unsere deutschen Piloten auf, diesen Mittwoch ihre Arbeit anzutreten", erklärt Ryanair auf Nachfrage von nordbayern.de. Der Nürnberger Airport hat bereits eine Internetseite eingerichtet, auf der Fluggäste nachsehen können, ob ihre Maschine betroffen ist.

Bei der ersten Streikwelle am 10. August hatten die deutschen Piloten gemeinsam mit Kollegen aus den Niederlanden, Belgien und Schweden die Arbeit niedergelegt. Die Airline hatte in der Folge rund 400 Verbindungen abgesagt, rund ein Sechstel des für diesen Tag geplanten Europa-Programms. Betroffen waren damals rund 55.000 Passagiere. In Deutschland fielen rund 250 Flüge aus. Rund ein Drittel der hierzulande geplanten Verbindungen konnte stattfinden, da die Maschinen und ihre Besatzungen aus dem nicht bestreikten europäischen Ausland gekommen waren. Auch die österreichische Laudamotion musste eine Reihe von Flügen absagen, da sie auf Leihmaschinen der Ryanair angewiesen ist.

