Streit in der Südstadt: Mann mit Messer verletzt

Die Mordkommission wurde wegen gefährlicher Körperverletzung eingeschaltet - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Aus bisher ungeklärter Ursache sind eine Frau und ein Mann in der Südstadt miteinander in Streit geraten – mit bösen Folgen: Der Mann kam ins Krankenhaus.

Am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr seien die beiden, die zusammen in einer Wohnung in der Wiesenstraße leben, handgreiflich geworden, meldete die Polizei. Die 42-Jährige griff dabei zu einem Messer und verletzte den 61-Jährigen damit am Kopf.

Danach verließ sie die Wohnung, die Polizei konnte sie aber im Rahmen einer Fahndung festnehmen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den blutenden Mann in ein Krankenhaus, es bestand aber keine Lebensgefahr. Die Frau wies ebenfalls Verletzungen auf.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, die Mordkommission hat sich eingeschaltet.

