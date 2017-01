Streit in Nürnberg eskaliert: Frau verletzt Mann mit Messer

44-Jähriger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntagmorgen gegen 4.00 eskalierte der Streit eines Paares in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Steinbühl. Ein 44-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Paar in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dann verletzte die 40-jährige Frau den Mann mit einem Messer. Der Rettungsdienst musste ihn mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus bringen.

Die Polizei nahm die Frau noch vor Ort fest. Das zuständige Kommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

