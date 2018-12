Streit in Südstadt eskaliert: Mordkommission ermittelt

NÜRNBERG - Am frühen Samstagmorgen ist in der Nürnberger Südstadt ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Zwei Männer erlitten dabei "erhebliche Stichverletzungen", wie die Polizei mitteilt. Nun ermittelt die Mordkommission.

Als eine Polizeistreife gegen 3 Uhr auf die Szenerie in der Wölckernstraße aufmerksam wurde und eingriff, hatten zwei Männer (37 und 38 Jahre alt) bereits Stichverletzungen am Körper. Was war passiert? Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei soll das Aufeinandertreffen der beteiligten Personen vorher vereinbart worden sein. Die beiden späteren Opfer gerieten sich dann in die Haare, es kam - wie es die Polizei formuliert - zu einer "körperlichen Auseinandersetzung", dabei sollen sich die beiden Kontrahenten dann auch auch gegenseitig Stichverletzungen zugefügt haben. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar.

Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte die beiden Männer in Krankenhäuser, Lebensgefahr bestehe nicht. Noch in der Nacht sicherte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken Spuren, die Mordkommission der Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt.

