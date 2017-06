Streit um Kita-Essen: Ausschreibung ist rechtswidrig

NÜRNBERG - Bei der Neuregelung des Mittagessens in städtischen Kitas ist der Wurm drin: Nicht nur Eltern laufen Sturm, jetzt gibt es auch juristischen Gegenwind: Die Regierung von Mittelfranken hält die Ausschreibung der Kommune, mit der sie nach einem Caterer sucht, für rechtswidrig.

In städtischen Kitas soll es bald Pflichtmittagessen geben. Gegen die Pläne laufen die Eltern Sturm. Foto: Patrick Pleul, dpa



Ein Essenslieferant hatte die Ausschreibung der Stadt vor der Vergabekammer der Regierung von Mittelfranken angegriffen . Doch die Stadt war bis zuletzt optimistisch, dass ihre Suche nach einem Caterer für die kommunalen Kitas einwandfrei gelaufen ist. Umso überraschter war die Verwaltung, als sie von der Entscheidung der Regierung erfuhr. Die kommt jetzt nämlich zum Ergebnis, "dass die Ausschreibungsunterlagen Regelungen enthielten, die nicht dem Vergaberecht entsprachen", wie Klaus Speckner, stellvertretender Pressesprecher, auf Anfrage mitteilt. Das Verfahren wurde nichtöffentlich geführt. Details der Auseinandersetzung wollen deshalb weder Speckner noch die Stadt nennen.

Dem Vernehmen nach geht es aber um die Form der Essenslieferung. Die Stadt sucht einen Caterer, der das Mittagessen für die Kinder bereits warm liefert. Der Grund: Nicht jede Kita ist so ausgerüstet, dass dort Essen erwärmt werden könnte.

Der Anbieter, der die Ausschreibung angegriffen hat, würde aber offenbar gerne Mahlzeiten nach dem sogenannten Cook&Chill-System ("Kochen und Kühlen") liefern, wie es heißt. Hier wird das Essen beim Anbieter gekocht und dort noch auf zwei oder drei Grad heruntergekühlt. Erst in der Kita würden die Gerichte wieder warm gemacht.

"Ich verstehe die Entscheidung nicht", sagt Finanzreferent Harald Riedel (SPD) auf Anfrage, in dessen Zuständigkeit seit Mai auch die Ausschreibungen des Organisationsamts fallen. "Als Auftraggeber müssen wir doch das Recht haben, so auszuschreiben, wie es unseren Interessen entspricht." Ob die Stadt die Entscheidung akzeptiert und die Essensversorgung gleich ganz neu ausschreibt oder ob sie gegen den Beschluss vorgeht und beim Oberlandesgericht in München Beschwerde einlegt, ist offen. Riedel: "Das wissen wir noch nicht."

Stadt arbeitet an Notfallplan

Langsam wird die Zeit knapp. Schließlich will die Stadt die Kitas ab September schrittweise mit einem einheitlichen Essen versorgen. "Wir gehen davon aus, dass kein Kind hungern muss", versichert Nürnbergs Sozialreferent Reiner Prölß. Und weiter: "Die Kollegen arbeiten an einem Notplan. Das ist eine ganz unschöne Entwicklung."

Laut Riedel gibt es die Möglichkeit, den Auftrag übergangsweise und befristet an einen Caterer zu vergeben, bis die eigentliche Ausschreibung abgeschlossen ist. Riedel: "Wir sind sicher, dass wir die Essensversorgung ab Herbst garantieren können."

