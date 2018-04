Streit um Veranstaltungen im K4: Verantwortliche lenken ein

Musikverein hatte gegen Einschränkungen protestiert - Unsicherheit bleibt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unter der Woche bis 22 Uhr, am Wochenende nur noch bis 3 Uhr. So lautete eine neue Vorgabe für Veranstaltungen im Zentralcafé des K4. Alles, was später stattfinde, sei keine Kultur, argumentierten die Verantwortlichen. Doch nun ist alles doch wieder ganz anders.

Unter der Woche bis 22 Uhr, am Wochenende nur noch bis 3 Uhr. So lautete eine neue Vorgabe für Veranstaltungen im Zentralcafé des K4. © Hans von Draminski



Man empfinde eine solche Einschränkung und das Abblocken einer Diskussion darüber als Respektlosigkeit gegenüber des langjährigen ehrenamtlichen Kulturengagement, hieß es vom Musikverein, als dieser erfuhr, dass die Leitung des Künstlerhauses Veranstaltungen im Zentralcafé unter der Woche um 22 Uhr, am Wochenende um 3 Uhr beendet wissen will. Der Musikverein ging daraufhin in die Vollen, sammelte Unterschriften und tat seinen Unmut öffentlich kund.

Das scheint funktioniert zu haben, denn nun ist auf der Facebook-Seite des Vereins zu lesen: "Wir haben erfahren, dass die Künstlerhausleitung einlenkt: Sowohl in der Umbauzeit als auch danach sollen wir unsere jetzigen Betriebszeiten behalten." Man wolle sich bei allen für die Unterstützung bedanken, heißt es weiter. "Sei es Beratung, sei es Diskussion, sei es das Kommentieren und Weiterverbreiten: es ist Wahnsinn, wie ihr uns in dieser vergangenen Woche den Rücken gestärkt habt."

Knapp 1200 Unterschriften gegen die geplante Änderung kamen in der vergangenen Woche allein im Internet zusammen, die "Offline"-Unterschriften habe man noch gar nicht gezählt, so die Verantwortlichen. "Wir stellen diese Unterschriftenaktion jetzt ein, da die Forderungen, die wir darin gestellt haben, erst mal erfüllt sind."

Ein kleines Bangen allerdings bleibt: Die Bauordnungsbehörde der Stadt Nürnberg prüft derzeit noch, ob die Kantine am Bauhof, die während der Umbauzeit des Kulturzentrums in der Königstraße 93 als Ausweichspielort angedacht ist, auch wirklich so schalldicht umgebaut werden kann, dass das Programm nicht zum Problem für die Anwohner wird.

"Im Vorfeld hieß es immer, das sei möglich, denn sonst hätte es ja auch keinen Sinn gemacht, die Kantine überhaupt als Ausweichort für das Zentralcafé-Programm vorzuschlagen", so der Musikverein. Trotzdem bange man jetzt natürlich noch weiter, bis man eine wirklich feste Zusicherung habe.

Stefanie Taube