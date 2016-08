Stressfrei zum Nürnberger Herbstvolksfest

Nach Bedarf wird das Fahrtenangebot der VAG verstärkt - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Das 158. Nürnberger Herbstvolksfest steht vor der Tür. Damit man das Fest als Besucher stressfrei genießen kann, empfiehlt es sich die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und das Auto zu Hause zu lassen.

Die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg VAG bietet täglich rund 1000 Fahrten zum Dutzendteich und wieder zurück an. Nach Bedarf wird das Angebot sogar verstärkt.

Die Straßenbahnlinie sechs (Doku-Zentrum - Plärrer) sowie neun (Hauptbahnhof - Doku-Zentrum) werden in jedem Fall häufiger fahren. Die Züge sind von Montag bis Samstag auch nach 20 Uhr und sonntags ab 10 Uhr im Zehn-Minuten-Takt unterwegs.

Außerdem gelangt man mit der Buslinie 65 (Röthenbach - Mögeldorf) zum Festgelände. Der 65er fährt alle zehn Minuten von Montag bis Samstag jeweils ab 12 Uhr und an den Sonntagen ab 10 Uhr. Zwischen den Haltestellen U-Bahnhof Frankenstraße und Volksfestplatz der Linie 65 setzt die VAG zudem zusätzliche Pendelbusse ein.

Aus der Innenstadt und ab Wöhrd erreicht man das Fest mit der Buslinie 36 (Plärrer - Doku-Zentrum).

Die spezielle Anreise: Mit der Oldtimer-Straßenbahn

Der Süddeutsche Schaustellerverband läd auch in diesem Jahr zur kostenlosen Fahrt mit der Oldtimer-Straßenbahn ein. Die Fahrten in den nostalgischen Zügen finden am Samstag 27. August, Sonntag 28. August und Mittwoch 31. August sowie am Sonntag 4. und am Mittwoch 7. September statt.

Los geht es ab Haltestelle Christuskirche, weiter über Hauptbahnhof und Doku-Zentrum und wieder zurück zur Christuskirche. Abfahrt an der Christuskirche ist um 15.42, 16.32, 17.22 und 18.12 Uhr. Ab Hauptbahnhof fährt die Bahn jeweils neun Minuten später. Vom Doku-Zentrum starten die Fahrten um 16.05, 16.55 und 17.45 Uhr.

Die richtige Fahrkarte wählen

Für Volksfestbesucher, die keine Zeitkarte haben, lohnt sich das TagesTicket. Für Gruppen von bis zu sechs Personen - davon maximal zwei über 18 Jahren - gibt es das TagesTicket Plus. Dieses gilt einen Tag lang in Nürnberg, Fürth und Stein und kostet 11,50 Euro. Für Alleinreisende gibt es für den gleichen Geltungsbereich das TagesTicket Solo, das 7,70 Euro kostet.

Obacht: Alle TagesTickets, die am Sasmtag gekauft werden, gelten auch noch am Sonntag.

Eine genaue Übersicht über alle Volksfestverbindungen findet ihr im Programmheft des Schaustellerverbandes. Bei weiteren Fragen ist rund um Uhr das VAG-Servicetelefon unter der Nummer 0911/283-4646 erreichbar.

af

