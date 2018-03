Stromausfall: In Teilen Nürnbergs blieb es am Freitag dunkel

Großer Bereich des Stadtteils Wöhrd war am Abend ohne Strom - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ohne Strom saßen am Freitagabend viele Bewohner des Stadtteils Wöhrd in Nürnberg zuhause. Für mehrere Minuten kam es zu einem Stromausfall. Die Ursache steht bereits fest.

Am Freitagabend kam es im Nürnberger Nordosten zu Stromausfällen, mehrere Straßenzüge waren davon betroffen. Wie die Feuerwehr mitteilt, gab es kurz vor 21 Uhr eine technische Störung in einer Elektroschaltanlage in der Ludwig-Feuerbach-Straße, die die Stromversorgung in den Stadtteilen Wöhrd und Rennweg komplett stillgelegt hat.

Anwohner in der Welserstraße hatten einen lauten Knall gehört und einen Brand im Keller ihres Mehrparteienhauses vermutet. Die Feuerwehr sah sich die Kellerräume an, konnte allerdings schnell Entwarnung geben - dort hatte es nicht geknallt.

Zusammen mit Mitarbeitern der N-Ergie kontrollierten die Einsatzkräfte der Wachen 2 und 3 anschließend das Trafohäuschen - und stellten in einem Schaltschrank Rußspuren fest. Es dauerte einige Minuten, den Schaden zu beheben, sodass gegen 21.30 Uhr der Strom wieder wie gewohnt floss.

Dieser Artikel wurde am 10. März um 8.50 Uhr aktualisiert.