Strümpfe und Kohlen: Automaten im Wandel

NÜRNBERG - Während Fahrkarten- oder Zigarettenautomaten längst ein fester Bestandteil des Stadtbildes sind, haben sich andere Maschinen wieder aus Nürnberg verabschiedet.

Kaum mehr vorstellbar: Vor über 50 Jahren hing in Nürnberg ein Automat, über den sich die Menschen Tag und Nacht mit Steinkohle in Tüten versorgen konnten. © Eva Slevogt/NN-Archiv



Cent-Stück einwerfen, drehen und die süße Überraschung auffangen: Die mittlerweile nicht selten rostigen Kaugummieautomaten halten sich seit Jahrzehnten überall an Deutschlands Hauswänden. Aber Automaten, die mit Strümpfen bestückt sind? Mit Briefpapier oder Briketts? Haben sich längst selbst überlebt. Aus der Mode sind die Blechkästen trotzdem nicht. Zahlreiche Maschinen sind in den vergangenen Jahren dazu gekommen: So gibt es Automaten, die im Handumdrehen kleine Kunstwerke, Fahrradreifen oder sogar Goldbarren ausspucken. Dauerbrenner sind auch Kondom-, Kaffee-, Fahrkarten oder Spielautomaten.

Die einen Automaten sind selbsterklärend, für die anderen bräuchte man ein abgeschlossenes Studium. © Günter Distler



Eine Reise durch die Zeit

Automaten erzählen immer auch die Geschichte ihrer Zeit: Während Autofahrer heute ihren Parkschein über das Smartphone kaufen können, wurden Parkuhren in den 1960er Jahren noch mit einem Spezialschlüssel und einem Geldstaubsauger geleert. Wir haben ein paar Relikte aus der Vergangenheit in einer Bildergalerie vereint.

