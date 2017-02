Studie: Zootiere werden älter als Wildtiere

84 Prozent der Säugetiere leben im Zoo länger als in freier Wildbahn - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zootiere werden älter als ihre Artgenossen in der Wildnis. Das leuchtet ein – schließlich haben sie keine natürlichen Feinde, bekommen immer ausreichend Futter und werden medizinisch versorgt. Was bisher als Binsenweisheit galt, wurde nun wissenschaftlichen nachgewiesen – von Forschern der Universitäten Lyon und Zürich.

Ist zwar nicht in einem Zoo geboren, hat aber fast sein ganzes Leben dort verbracht: Fast 54 Jahre hat Gorilla Fritz schon auf dem Buckel, seit 1970 lebt er im Tiergarten. © Foto: Dieter Wegener



Ist zwar nicht in einem Zoo geboren, hat aber fast sein ganzes Leben dort verbracht: Fast 54 Jahre hat Gorilla Fritz schon auf dem Buckel, seit 1970 lebt er im Tiergarten. Foto: Foto: Dieter Wegener



"Wir fühlen uns bestätigt, nehmen die Studie aber auch als Ansporn, unsere Tierhaltung noch weiter zu verbessern", sagt der stellvertretende Tiergartendirektor Helmut Mägdefrau.

Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 84 Prozent der über 50 untersuchten Säugetierarten in zoologischen Gärten ein höheres Alter erreichen als in freier Natur. Lange Zeit war es schwierig, die Geburts- und Todesdaten von Tieren in der Wildbahn zu bestimmen. Inzwischen haben Wissenschaftler jedoch genügend statistisches Material darüber gesammelt, um einen Vergleich in Sachen Lebensdauer zwischen ihnen und Zoobewohnern derselben Art ziehen zu können.

Von Art zu Art unterschiedlich

Auffallend ist: Arten mit schnellem Lebensrhythmus - das heißt etwa: frühe Geschlechtsreife, starke Vermehrung und viele Stressfaktoren - werden im Zoo deutlich älter als Wildtiere derselben Art. Dagegen ist bei Tieren, die von Natur aus eine höhere Lebenserwartung haben, sich erst später und weniger stark vermehren sowie eine längere Tragezeit haben, der Unterschied zwischen der Lebenserwartung im Zoo und in Freiheit eher gering.

An Beispielen erklärt: Primaten werden im Zoo sehr alt und können im Freiland sogar noch älter werden. Dasselbe gilt für Flusspferde und Elefanten; vor allem Elefantenkühe scheinen - altersmäßig betrachtet - kaum Vorteile von einer Haltung in Menschenobhut zu haben. Kaninchen oder Wallabys hingegen besitzen in Zoos wesentlich mehr Aussichten, zum Methusalem zu reifen, als draußen in der Natur.

Die Syrische Braunbärin Mammi hat im Tiergarten mit 39 Jahren ein hohes Alter erreicht. Sie wurde 2014 eingeschläfert. Die Obduktion ergab eine altersbedingte Herzschwäche, die zu einem Lungenödem führte. © Foto: Tiergarten Nürnberg



Die Syrische Braunbärin Mammi hat im Tiergarten mit 39 Jahren ein hohes Alter erreicht. Sie wurde 2014 eingeschläfert. Die Obduktion ergab eine altersbedingte Herzschwäche, die zu einem Lungenödem führte. Foto: Foto: Tiergarten Nürnberg



Einen Schluss erlaubt die Studie übrigens nicht: dass es Zootieren besser geht als Tieren in freier Natur, wie Helmut Mägdefrau sofort einräumt. "Das Empfinden von Tieren ist nach wie vor für uns Menschen nicht messbar." Ob Tiere die Zoohaltung als Einschränkung oder gar als Gefangenschaft interpretieren, weiß niemand. Doch er weist gleichzeitig auf etwas anderes hin: Das Ergebnis der Untersuchung fiele noch eindeutiger zugunsten von Zootieren aus, wenn deren Todesursache in jedem Fall mit in die Rechnung einfließen würde. "Die Verfütterung von Zootieren wurde dabei nicht erfasst." So sei die Altersgrenze etwa bei manchen Antilopenarten in Zoos nicht genau zu ermitteln, denn als Futtertiere sterben sie meist nicht eines natürlichen Todes, sondern werden abgeschossen.

Bilderstrecke zum Thema Auf der Pirsch Im Nürnberger Tiergarten ist immer etwas los. Deshalb lohnt sich die Jagd mit der Kamera auf seine Bewohner. Die besten Fotos werden hier - Montag bis Freitag - veröffentlicht.



Dann gibt es wiederum Tierarten, bei denen das Ergebnis der Studie für Laien erstaunlich, aber für Fachleute durchaus erklärbar ist. Rehe zum Beispiel werden in Zoos nicht alt. "Die sind äußerst schwer zu halten, weil sie eben das Durchstreifen von Waldgebieten brauchen und mal da, mal dort an einem Ast knabbern wollen. Das können wir ihnen nicht bieten", sagt der stellvertretende Tiergartenchef. Notfalls heißt das dann für einen Zoo auch, die Haltung einer bestimmten Art aufzugeben.

Erkenntnisse für den Tierschutz

Erkenntnisse, die man dabei erlangt, können auch dem Schutz der Tiere in freier Wildbahn zugutekommen. Gerade bei Wiederansiedlungsprojekten für bedrohte Arten wie die Przewalskipferde habe sich gezeigt, dass der ursprüngliche Lebensraum für die Erhaltung der Art gar nicht ideal ist. Das liegt vor allem am Menschen, der diese Gegenden für die betreffenden Tiere einfach zu stark verändert hat. "Viele Tierarten überleben heute nur noch im Kulturland", sagt Mägdefrau.

Die Forscher haben noch eine weitere Erkenntnis gewonnen, welche die Lebenserwartung der Tiere beeinflussen kann: die Tatsache, ob es sich um Fleisch- oder Pflanzenfresser handelt. Fleischfresser leben demnach im Zoo länger, zeigen aber auch eher Verhaltensauffälligkeiten als in der Natur.

Helmut Mägdefrau zieht aus der Untersuchung folgenden Schluss: "Wenn die Lebenserwartung im Zoo nicht höher ist als im Freiland, ist was faul. Dann muss die Haltung verändert werden." Heutzutage hätten die Zoos da einen großen Vorteil: "Sie sind gut miteinander vernetzt und können Informationen schnell und leicht weitergeben. Es ist nicht mehr so wie früher, als noch jeder vor sich hingewurstelt hat." Und das kommt schließlich den Tieren am meisten zugute.

Ute Wolf

Mail an die Redaktion