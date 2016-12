Sturm auf die Läden: Nürnberg nach Fest im Kaufrausch

NÜRNBERG - Nach der Bescherung ist vor der Bescherung: Am ersten Tag nach Weihnachten brummte das Geschäft in vielen Innenstadt-Läden. Halbe Preise, Gutscheine und Umtauschaktionen lockten die Menschen in die Läden.

Fatma Pamukçu und ihre Freundin Aylin Tarsus wollten nur kurz eine zu große Hose umtauschen, erliegen aber dem Kaufrausch: "Es war vieles im Angebot", meint Fatma Pamukçu fast schon entschuldigend angesichts vier voller Einkauftaschen. © Michael Matejka



So auch in der Galeria Kaufhof, wo Dekorationsgegenstände wie Christbäume oder Weihnachtmänner, die bis Ladenschluss am Samstag noch die Verkaufsräume und Schaufenster zierten, nach einem morgendlichen Kraftakt schon restlos abgebaut und eingelagert sind. Trotzdem ziehen Weihnachtsartikel immer noch viele Kunden an: "Die Menschen stehen schon vor halb zehn scharenweise vor der Tür und warten, dass wir aufmachen", freut sich Geschäftsführer Walter Enders.

Schönes und Leckeres zum halben Preis

Der Grund: Nach dem Fest gibt es Weihnachtsschmuck, aber auch Pralinen und andere festliche Leckereien zum halben Preis.

Doch auch bei Textilien und anderen Warengruppen locken zurzeit so viele Rabatte und Preisnachlässe, dass es an allen Kassen zu längeren Schlangen kommt. "Diese Woche ist erfahrungsgemäß ähnlich viel los wie in den letzten Tagen vor Weihnachten", weiß Manuela Zimmermann, Chefin der Service-Abteilung bei Kaufhof, zu berichten.

Ein weiterer Grund, warum nicht nur dort, sondern in fast allen Geschäften in der Innenstadt die Kassen klingeln: Alle, die zu Weihnachten Gutscheine oder Geld geschenkt bekommen haben, strömen nun in die Läden und bescheren sich selbst. Selbst diejenigen, die wie Fatma Pamukçu und ihre Freundin Aylin Tarsus nur kurz eine zu große Hose umtauschen wollen, erliegen dem Kaufrausch: "Es war vieles im Angebot", meint Fatma Pamukçu fast schon entschuldigend angesichts vier voller Einkauftaschen.

Der Umtausch von Geschenken ist am ersten Tag offenbar noch kein großes Thema. Ausnahme: Die Miederwaren-Abteilung von Regina Schiffbäumer. Denn nirgends langen Geschenkekäufer so oft daneben wie hier. "Bei der Wahl der richtigen Größe liegt fast jeder Mann falsch." Statt sich einfach vorher zu erkundigen oder in der heimischen Unterwäsche-Schublade nachzusehen, kommen die Herren nämlich oft nur mit der Konfektionsgröße ihrer Frau an.

Unterwäsche-Kauf misslingt fast immer

Am peinlichsten allerdings wird es, wenn sie versuchen, frei Schnauze zu erraten, und dafür aushängende BHs begrapschen. "Oder aber", setzt Regina Schiffbäumer an und verschränkt instinktiv die Arme über ihrer Brust, "sie sehen sich bei anderen Frauen um und versuchen zu schätzen."

Dass die visuelle Taxierung à la "mehr wie die" oder "a weng kleiner als bei Ihnen" fast immer in die Hose geht, ist klar. Entnervt seien die Kundinnen, die nach den Feiertagen bei ihr und ihren Kolleginnen im Kaufhof stehen und ihre Geschenke gegen BHs und Slips in der richtigen Größe eintauschen, aber in der Regel trotzdem nicht: "Die meisten wissen es zu schätzen, dass er sich immerhin Mühe gegeben hat", sagt Regina Schiffbäumer.

Überraschung soll gelingen

Um die richtige Größe geht es auch wenige Meter weiter bei Juwelier Wempe. Geschäftsführerin Viola Brand und ihre Mitarbeiterinnen haben jede Menge Kundinnen im Laden, die ihre neuen Ketten, Ringe oder Armbanduhren anpassen lassen wollen. Grund ist aber nicht, dass die Männer sich scheuen, den Hals- oder Handgelenkumfang ihrer Frauen vorher zu messen, weiß Viola Brand. "Vielen ist es sehr wichtig, dass das Geschenk eine Überraschung bleibt."

