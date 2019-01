Sturz in Nürnberger Straßenbahn: 83-Jährige in Lebensgefahr

Seniorin verlor den Halt, als die Tram am Rathenauplatz losfuhr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tragischer Unfall in einer Nürnberger Straßenbahn: An der Haltestelle Rathenauplatz stürzte am Montagmorgen eine 83-Jährige im Inneren der Tram und fiel auf den Kopf. Die Seniorin schwebt in akuter Lebensgefahr.

Die 83-Jährige, so skizziert es die Polizei in einer Pressemitteilung, befand sich am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 8, die nach Erlenstegen unterwegs war. Als die Tram losfuhr, verlor die Seniorin wohl den Halt. Sie stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie schwebt in Lebensgefahr. Der Rettungsdienst versorgte die Rentnerin und brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie derzeit behandelt wird. Die Nürnberger Verkehrspolizei ermittelt.

