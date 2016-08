Subaru rast auf Frankenschnellweg in Gegenverkehr

Drei Pkw frontal zusammengestoßen - Zwei Helikopter im Einsatz - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Stundenlanger Rettungseinsatz im Nürnberger Hafengebiet: Drei Menschen sind dort am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Auslauf des Frankenschnellwegs schwer verletzt worden. Insgesamt waren vier Pkw verwickelt.

Nur noch Schrottwert hatten diese Wagen, die in den schweren Unfall am Frankenschnellweg verwickelt waren. © NEWS5 / Bauer

Nur noch Schrottwert hatten diese Wagen, die in den schweren Unfall am Frankenschnellweg verwickelt waren.

Der schwere Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr, mitten im Feierabendverkehr. Ein 65-Jähriger war laut Polizei mit seinem Subaru im Auslauf des Frankenschnellwegs, unmittelbar nach dem Kreuz Nürnberg-Hafen, aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, hatte ein entgegenkommendes Auto gestreift und war frontal in einen Opel Astra und einen Fiat 500 gekracht. Der Subaru-Fahrer und der Fahrer des Astra wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Die Nürnberger Berufsfeuerwehr befreite die Eingeklemmten mit schwerem Gerät. Zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten landeten am neu gebauten Kreisverkehr Vorjurastraße/Wiener Straße, rund 500 Meter von der Unfallstelle entfernt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um den Hergang zu klären. Der Frankenschnellweg war zwischen Kreuz Nürnberg-Hafen und dem Kreisverkehr auch um 19 Uhr noch in beiden Richtungen gesperrt.

Durch die Vollsperrung kam es nach Angaben eines Polizeisprechers den ganzen Abend über zu Verkehrsbehinderungen im Hafengebiet. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Bilderstrecke zum Thema

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall am späten Mittwochnachmittag kam. Fest steht, dass ein Auto in den Gegenverkehr geriet, einen Pkw streifte und schließlich frontal in zwei weitere Fahrzeuge krachte. Der Frankenschnellweg war in beide Richtungen komplett gesperrt.