Suche nach Spender: Typisierungsaktion in Nürnberg

Schüler der Berufschule 9 an Blutkrebs erkrankt - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Schüler und Lehrer des Berufsschulzentrums Nürnberg unterstützen ein lebenswichtiges Projekt: In der Woche vom 26. bis 30. November findet im BBZ eine Registrierungsaktion für die Knochenmarkspenderdatei der DKMS statt.

Bei einer Typisierungsaktion suchen Schüler und Lehrer des Berufsschulzentrums nach einem geeigneten Knochenmarkspender für einen erkrankten Mitschüler. © Thomas Scherer



Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs. Vielen von ihnen kann nur durch eine Stammzelltransplantation das Leben gerettet werden – vorausgesetzt man findet den passenden Spender. An Blutkrebs erkrankte Patienten können oft nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen im Blut gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Auch ein Schüler an der Beruflichen Schule 9 ist aktuell an Blutkrebs erkrankt und mit ziemlicher Sicherheit auf eine Stammzellspende angewiesen, wenn die Chemotherapie nicht den gewünschten Erfolg bringt.

Um dem erkrankten Schüler und allen Patienten weltweit zu helfen, organisieren Schüler und Lehrkräfte der Beruflichen Schulen 8 und 9 sowie weiterer Schulen am BBZ Nürnberg gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion zur Gewinnung potenzieller Stammzellspender.

Drei Wattestäbchen

Doch wie findet man einen passenden Spender? Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu identische Gewebemerkmale haben. Im günstigsten Fall liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:20 000, bei seltenen Gewebemerkmalen findet sich eventuell unter mehreren Millionen kein genetischer Zwilling. Die Suche ist aber auch deshalb so schwer, weil vergleichsweise wenige Menschen als potenzielle Stammzellspender zur Verfügung stehen. Denn: Wer sich nicht in eine Spenderdatei aufnehmen lässt, kann nicht gefunden werden.

Alle Beteiligten an den Beruflichen Schulen 8 und 9 sowie an den weiteren Schulen am BBZ hoffen deshalb, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler über 17 Jahre die Gewebemerkmale bestimmen lassen. Die Registrierung erfolgt per Wangenschleimhautabstrich mit drei Wattestäbchen. Die Gewebemerkmale werden nach der Aktion in einem Labor analysiert und für die weltweite Spendersuche zur Verfügung gestellt.

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen lebensbedrohliche Blutkrebserkrankungen verschrieben hat. Ihr Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Dabei ist sie weltweit führend in der Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten. Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, Großbritannien und in Chile aktiv. Mehr als acht Millionen Lebensspender sind bei der Organisation registriert. Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, neue Maßstäbe bei der Typisierung neuer Stammzellspender.

anz