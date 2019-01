Suche per Hubschrauber: 80-Jähriger in Nürnberg aufgefunden

Streife entdeckte den Mann in der Ostendstraße - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Seit Montag galt ein 80-jähriger Senior aus dem Nürnberger Stadtteil Mögeldorf als vermisst. Stundenlang suchte die Polizei per Hubschrauber nach dem leicht dementen Mann. Am Dienstagmittag konnte ihn eine Streife wohlbehalten in der Ostendstraße vorfinden.

Der 80-Jährige war am Montag gegen 19.45 Uhr von seiner Wohnadresse in der Mögeldorfer Hauptstraße zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei startete noch am Abend eine Fahndung per Hubschrauber. Auch am Dienstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Am Vormittag startete die Polizei dann eine Öffentlichkeitsfahndung. Schon wenig später, gegen 15 Uhr, konnte eine Streife den Rentner in der Ostendstraße antreffen und wohlbehalten nach Hause bringen.

Erst am Sonntagabend hatten laute Rotorengeräusche die abendliche Ruhe der Anwohner in der Marienvorstadt gestört. Weil eine Seniorin aus dem Altersheim verschwunden war, suchten die Einsatzkräfte per Hubschrauber nach der Vermissten. Die Dame konnte zum Glück noch am selben Abend am Johann-Sörgel-Weg, ganz in der Nähe des Wöhrder Sees, angetroffen und zurück in ihr Heim gebracht werden.

Dieser Artikel wurde am Dienstag gegen 15.28 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

sme/jm